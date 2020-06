Jak zaprojektować łazienkę z uchwytami dla niepełnosprawnych?

Antypoślizgowe powierzchnia



W łazience, z której korzysta osoba niepełnosprawna, wszystkie powierzchnie, zarówno podłogi, jak też ściany, powinny być matowe, najlepiej o antypoślizgowej powierzchni. To eliminuje ryzyko poślizgnięcia w momencie przesiadania się z wózka inwalidzkiego na krzesełko pod prysznicem lub WC. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które nie korzystają z wózka, ale są ograniczone ruchowo, poruszają się np. o kulach. Wybierając więc płytki ceramiczne do łazienki, zwracamy uwagę na ich strukturę i wykończenie. Rezygnujemy z polerowanych wariantów, decydując się na opcje matowe.

Strefa kąpielowa

Znacznie wygodniejszy dla osoby niepełnosprawnej jest prysznic, niż wanna. Najlepiej sprawdza się prysznic bez brodzika, który umożliwia wjazd wózkiem. Przestrzeń powinna być na tyle duża, aby zmieścił się wózek oraz dodatkowo krzesełko – może być wiszące rozkładane lub też stojące. Pod prysznicem powinny znaleźć się również uchwyty, dzięki którym osobie niepełnosprawnej będzie łatwiej przesiąść się z wózka na krzesełko i z powrotem. Uchwyty przydadzą się ponadto osobom o mniejszym stopniu niepełnosprawności, posłużą im do podparcia i podtrzymania.

Umywalka i przestrzeń wokół

Aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie korzystać z umywalki, konieczne jest pozostawienie przed nią minimum 67 cm wolnej przestrzeni. Umywalkę zawieszamy na wysokości ok. 80 cm. Najlepszym wyborem będzie szeroka umywalka o wyprofilowanym kształcie, umożliwiająca swobodne oparcie łokci. Jeżeli chcemy jeszcze bardziej ułatwić osobie niepełnosprawnej korzystanie z umywalki, możemy zamontować baterię z czujnikiem. W pobliżu umywalki również mocujemy uchwyty ścienne, których długość powinna wynosić od 55 do 70 cm.

Strefa toalety

Miskę toalety zawieszamy na wysokości ok. 45–50 cm, czyli takiej, która odpowiada wysokości wózka. Obok, na ścianie, powinien znaleźć się pojemnik na papier, który mocujemy na wysokości ok. 100-120 cm od podłogi. Po obu stronach misy toaletowej muszą znaleźć się uchwyty, najlepszym rozwiązaniem będą nieruchome poręcze. Zazwyczaj są to uchwyty mocowane do ściany. Jeżeli jednak konstrukcja murów na to nie pozwala, alternatywnie można zdecydować się na uchwyty przytwierdzane do podłogi.

Jak zamontować uchwyty na płytkach?

W łazience zazwyczaj ściany pokryte są płytkami, do których w tym przypadku należy przymocować uchwyty dla niepełnosprawnych. Potrzebna jest do tego wiertarka z odpowiednimi wiertłami. Chcąc wykonać otwory w płytkach łazienkowych, wybieramy wiertło z ostrą końcówką. Najlepiej sprawdzi się wiertło do płytek diamentowych, które jest wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Przed wierceniem należy też zabezpieczyć miejsce, gdzie będziemy wiercić taśmą maskującą. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko poślizgu i nie uszkodzimy płytki.

O uchwytach należy pamiętać też w innych obszarach łazienki. Zawieszamy je na wysokości 80 cm, czyli takiej, która pozwala na swobodne korzystanie z nich przez większość osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Uchwyty mogą się dodatkowo pojawić np. przy pralce i suszarce, a także szafce z artykułami kosmetycznymi. Jeżeli łazienka ma małą powierzchnię, zaleca się montaż uchwytów składanych.