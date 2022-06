Jak zdać prawo jazdy? – Poradnik krok po kroku

Jak się przygotować do egzaminu?

Państwowy egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dostępna tutaj aplikacja z testami na prawo jazdy pomoże w nauce do egzaminu teoretycznego, ponieważ zawiera wszystkie aktualne pytania na prawo jazdy, które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo. W aplikacji znajdziesz te samy pytania, co na egzaminie w WORD. Do każdego pytania ekspercie przygotowali wyjaśnienie, aby pomóc kursantowi w zrozumieniu danego zagadnienia.

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz jednak załatwić kilka spraw. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, które pomogą Ci zdać prawo jazdy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zrobić prawo jazdy?

Nie w każdym przypadku osiągnięcie pełnoletności jest warunkiem do zdobycia uprawnienia do kierowania. Do egzaminu na niektóre kategorie prawa jazdy mogą podchodzić również osoby niepełnoletnie. Nie trzeba być obywatelem Polski. Osoby dorosłe muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia potrzebna będzie zgoda opiekunów prawnych, czyli zazwyczaj rodziców.

Bezapelacyjnie prawa jazdy nie może otrzymać osoba, która z różnych przyczyn utraciła je na podstawie szczególnych przepisów. Czasami do uzyskania prawa jazdy mogą być potrzebne pozytywne wyniki testów psychologicznych. To wymaganie dotyczy zazwyczaj kierowców zawodowych np. zajmujących się przewozem ludzi.

Prawo jazdy na samochód

Prawo jazdy kategorii B jest najpopularniejszą w naszym kraju. Żadnej innej kategorii nie posiada tak duża liczba osób w Polsce. Do kategorii związanych z B, możemy też zaliczyć B+E i B1. Co one oznaczają i jakie dają uprawnienia?

Kategoria B

Posiadając prawo jazdy kat. B możemy prowadzić wszystkie pojazdy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to zarówno aut osobowych, jak i dostawczych. Posiadanie uprawnień B jest równoznaczne z możliwością prowadzenia pojazdów w objętych kat. A1 (o niej niżej). Dzięki kat. B można ciągnąć przyczepę, jednakże pod warunkiem, że jej masa własna nie jest większa, niż masa samego pojazdu. Suma mas auta i przyczepy nie może przekroczyć 4250 kg. Jednocześnie sama tylko przyczepa nie może ważyć więcej niż połowa masy ciągnącego ją pojazdu.

Kategoria B+E

To uprawnienie poszerza opisane powyżej. Zrobienie uprawnień B+E daje prawo do kierowania zestawem, którego masa całkowita wynosi 6125 kg. Warto jednak pamiętać o zasadzie, iż stosunek pomiędzy całkowitą masą pojazdu a przyczepą musi wynosić 1.33 na rzecz pojazdu. Przyczepa zawsze powinna być lżejsza. Ponadto kategoria B+E daje prawo prowadzenia pojazdów rolniczych i wolnobieżnych z przyczepą.

Kategoria B1

Co ważne posiadacz prawa jazdy kat. B1 nie może kierować autem osobowym, dostawczym lub ciężarowych. Kierowca z uprawnieniami B1 nie może też prowadzić pojazdów objętych dla kategorii A1. Do czego zatem daje uprawniania kat. B1? Pozwala ona na prowadzenie wszystkich trójkołowców i czterokołowców, których masa całkowita nie przekracza 400 kg (dla przewozu osób) i 550 kg, jeśli pojazd jest przystosowany do przewozu towarów. Istotne jest, iż kat. B1 można zrobić stosunkowo bardzo wcześnie, ponieważ już w wieku 16 lat.

Prawo jazdy na motocykl

Chcąc zgodnie z prawem poruszać się po drogach jednośladem wyposażonym w silnik, masz do wyboru kategorie AM, A1, A2 i A. Czym one się różnią?

Kategoria AM

Ta kategoria prawa jazdy jest dla osób, które ukończyły 14 lat. Oznacza to, że aby zdać egzamin będzie potrzebna zgoda opiekuna prawnego. Dzięki kat. AM można prowadzić jednoślady w postaci niewielkich motorowerów. Z kategorią AM można również jeździć po drogach publicznych czterokołowcami. Trzeba dodać, że kategorię AM automatycznie uzyskują wszyscy, którzy uzyskali kat. wyższe, czyli A1, A2 lub A.

Kategoria A1

Ta kategoria prawa jazdy jest dla osób, które ukończyły 16 lat. Jeżeli osoba nie ukończyła pełnoletności, musi mieć pozwolenie od opiekuna prawnego. Prawo jazdy A1 uprawnienia do prowadzenia jednośladów z silnikami o maksymalnej pojemności 125 cm3, których moc nie przekracza 15 koni mechanicznych (11 kW) oraz tzw. trójkołowców, dokładnie 20,39 koni mechanicznych (15 kW). Trzeba dodać, że powyższymi pojazdami mogą poruszać się też osoby z prawem jazdy kat. B.

Kategoria A2

Ta kategoria jest już dostępna tylko dla osób pełnoletnich. A2 daje prawo do prowadzenia motocyklu z silnikami 35 kW oraz trójkołowców o mocy maksymalnej silnika do 15 kW.

Kategoria A

Kategoria prawa jazdy typu A daje pełne uprawnienia do prowadzenia motocykli i trójkołowców, niezależnie od mocy silnika. Aby uzyskać kategorię A trzeba mieć ukończone 24 lata lub 18 lat i przed przystąpieniem do egzaminu trzeba mieć kategorię A2 od przynajmniej 2 lat. Kategoria A uprawnia też do prowadzenia motocykla z przyczepką, przy zachowaniu limitu maks. 100 kg.

Biurokracja

Tej części żaden z nas nie lubi, jednakże jest on konieczna, aby zdobyć prawo jazdy. Najpierw musisz zrobić badania lekarskie, które potwierdzą, że nie ma żadnych przeciwwskazać do tego, abyś uzyskał(a) uprawnienia do kierowania pojazdami. Koszt badań lekarskich na prawo jazdy to 200 zł. Często ze zrobieniem badań lekarskich pomagają szkoły jazdy, które na stałe współpracują z lekarzami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

Z zaświadczeniem od lekarza musisz udać się do wydziału komunikacji właściwego względem Twojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie numeru PKK (czyli: Profilu Kandydata na Kierowcę). DO wniosku trzeba dołączyć swoje aktualne zdjęcie. Po wyrobieniu PKK możesz zapisać się na kurs prawa jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców (szkole jazdy).

Szkoła jazdy

Wybór szkoły jazdy nie należy do najłatwiejszych. W celu wybrania odpowiedniego miejsca na kurs prawa jazdy sprawdź opinie na temat szkół i instruktorów, którzy tam pracują w Internecie. Porównaj oferty kursów. Nie sugeruj się tylko ceną, ponieważ często szkoły, które zaniżają ceny w danej lokalizacji nie mogą się pochwalić dobrymi wynikami zdawalności swoich kursantów, co więcej nie są w stanie zapewnić odpowiedniej kadry szkoleniowej.

Po wybraniu OSK zapisz się na kurs i podpisz umowę. W ramach kursu odbędziesz szkolenie teoretyczne w formie wykładów oraz szkolenie praktyczne, podczas którego zasiądziesz za kierownicą! Po dobyciu kursu przystąpisz do egzaminu wewnętrznego w szkole jazdy, który zweryfikuje, czy jesteś już gotowy(a) na egzamin państwowego.

Egzamin państwowy na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi jest 25 minut. Zdobycie co najmniej 68 na 74 oznacza zdanie egzaminu na prawo jazdy. Koszt jednego podejścia do egzaminu z teorii wynosi 30 zł.

Po zdaniu teorii możemy podejść do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu praktycznego na poszczególne kategorie prawa jazdy:

AM - 140 zł

A, A2, A - 180 zł

B -140 zł

C, D - 200 zł

C+E, C1+E, D1+E, D+E - 245 zł

B1, C1, D1, T - 170 zł

B+E - 200 zł

Odbiór prawa jazdy

Po zdaniu egzaminów po kilku dniach będziesz mógł/mogła odebrać wymarzone prawko z wydziału komunikacji!