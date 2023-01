Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne

Zacznijmy od prawd podstawowych. Jeśli decydujemy się inwestować na rynku kapitałowym, to mamy do wyboru dwie podstawowe ścieżki. Pierwszą jest samodzielny zakup akcji wybranych przez nas spółek, a drugą zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ten drugi sposób znacząco minimalizuje ryzyko inwestycyjne, bo fundusze inwestują w wiele spółek, co ma i tę zaletę, że rozpraszają ryzyko złej, nietrafionej inwestycji. Drugą zaletą funduszy inwestycyjnych jest w tym kontekście to, że wyboru konkretnych spółek dokonują specjaliści z wieloletnim rynkowym doświadczeniem, którzy kierują się konkretnymi wskaźnikami ekonomicznymi i sytuacją rynkową, a w niewielkim stopniu emocjami.

Dywersyfikuj aktywa

Kolejny sposób na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego to zróżnicowanie naszych inwestycji. Jeśli już zdecydowaliśmy się na fundusze inwestycyjne, to bezpieczniej i rozsądniej będzie kupić jednostki uczestnictwa kilku z nich, zróżnicowanych jeśli chodzi o rodzaj aktywów, rynki, sektory i instrumenty.

Jeśli na przykład postanowiliśmy, że część naszych oszczędności powinna zarabiać w funduszach akcyjnych, to co do zasady mniej ryzykownym będzie taki fundusz, który operuje na dużym rynku niż na małym. Mówiąc inaczej, zminimalizujemy swoje ryzyko inwestycyjne wybierając fundusz inwestujący na giełdzie amerykańskiej niż polskiej bądź czeskiej, bo ryzyko załamania się giełdy małej jest zawsze większe niż dużej.

Tylko płynne aktywa

Naczelną zasadą, którą musimy się kierować minimalizując nasze ryzyko inwestycyjne jest rozszerzenie portfela pod względem zróżnicowanych aktywów. Oznacza to, że w naszym portfelu nie powinny się znajdować wyłącznie na przykład fundusze akcyjne – zawsze obarczone największym ryzykiem – ale również fundusze inwestujące w inne aktywa, czyli na przykład w obligacje lub fundusze rynku pieniężnego. Tak zróżnicowany portfel jest nie tylko bezpieczniejszy, ale także bardziej stabilny, czyli mniej podatny na wahania rynkowe.

Oczywiście stawiając na konkretne fundusze inwestycyjne zawsze trzeba sprawdzić, czy inwestują one wyłącznie w aktywa płynne, bo tylko jednostki uczestnictwa takich funduszy możemy w każdej chwili sprzedać, na przykład wówczas, gdy nagle potrzebujemy gotówkę.

Sprawdź emitenta obligacji

Jeśli już mowa o rodzajach aktywów, to trzeba zwrócić uwagę, że obecnie globalna gospodarka znajduje się w dość specyficznym miejscu – analitycy są przekonani, że wkraczamy w światową recesję. Nieznana jest ani jej długość i głębokość, ale nie ulega wątpliwości, że w takich momentach za najbardziej bezpieczny sposób ochrony oszczędności uważa się obligacje. Na polskim rynku możemy kupić zarówno fundusze inwestujące w obligacje emitowane przez państwa, jak i w obligacje korporacyjne. Emitentem tych drugich są oczywiście przedsiębiorstwa, a obligacje tego rodzaju uważane są za bardziej ryzykowne niż obligacje państwowe.

Obserwuj i reaguj

Często pomijanym, a tymczasem bardzo istotnym czynnikiem minimalizującym ryzyko inwestycyjne jest śledzenie przez inwestorów sytuacji gospodarczej i odpowiednie na nią reagowanie. W żadnym razie nie chodzi o podejmowanie szybkich, emocjonalnych decyzji, ale jednak o obserwowanie sytuacji rynkowej i gospodarczej oraz śledzenie trendów cywilizacyjnych i ich wykorzystywanie. Warto więc przynajmniej raz do roku dokonywać oceny funduszu, w którym zainwestowaliśmy, porównywać jego wyniki z konkurencyjnymi funduszami, weryfikować, w którym kierunku podąża gospodarka i czy nasze dotychczasowe założenia nie powinny zostać zweryfikowane.

Zastrzeżenia prawne

