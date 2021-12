Jak zorganizować konferencję online - Zoom?

Organizacja konferencji online na Zoom krok po kroku

Zoom stało się w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych narzędzi do przeprowadzania konferencji w Internecie. Aplikacja zyskała popularność przede wszystkim dzięki temu, że wielu firm, szkół i uczelni wykorzystywało Zoom do pracy i nauki na początku pandemii. Zoom sprawdzi się więc fenomenalnie do przeprowadzania firmowych konferencji lub zajęć online. Zoom jest dostępny zarówno w wersji na komputer, jak i jako aplikacja w wersji mobilnej. Do rejestracji potrzebny jest adres e-mail. Po krótkiej rejestracji można zacząć tworzenie konferencji. Aby inne osoby mogły wziąć w niej udział, wystarczy przesłać im udostępniony przez aplikację link.

W głównym menu aplikacji desktopowej dostępne są cztery opcje – stworzenie nowego spotkania, dołączenie do już istniejącego, zaplanowanie spotkania oraz udostępnienie ekranu wybranym użytkownikom. Aby przygotować konferencję, klikamy na “New Meeting” i możemy zarządzać uprawnieniami uczestników, udostępniać dane i ekran, a także korzystać z czatu lub nagrywać całą konferencję. Kluczowym elementem jest również zapraszanie i przyjmowanie nowych uczestników do konferencji. Do uczestnictwa w konferencji można zaprosić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest proste przesłanie linku z zaproszeniem. Zaproszenia do wzięcia udziału w konferencji można również wysłać za pomocą opcji „Invite Others” i wpisać adresy e-mail osób, które mają otrzymać zaproszenie.

Opcje dostępne w Zoom, czyli jak skutecznie przeprowadzić konferencję?

Zoom to bardzo popularna platforma, która cechuje się również dostępem do wielu ciekawych opcji. Jedną z nich jest możliwość udostępniania ekranu w trakcie konferencji. Co ważne, system jest skonstruowany w taki sposób, że Zoom nie pokazuje innych plików, poza wybranymi przez użytkownika. Oznacza to, że inni uczestnicy konferencji nie zobaczą prywatnych plików. Kolejną ciekawą opcją jest możliwość nagrywania ekranu. Wszystkie spotkania zapisują się jako pliki wideo. Zoom udostępnia również takie opcje jak zarządzanie uczestnikami i ich uprawnieniami (“Manage Participants”). Jeśli jeszcze przed rozpoczęciem konferencji ustawimy wyciszenie wszystkich uczestników, będą oni mogli prosić o głos na czacie. Bardzo pomocną funkcją jest też planowanie spotkań. Opcja ta pozwala wyznaczyć dokładną datę i czas trwania spotkania oraz zabezpieczyć je hasłem. Konto w Zoom można także połączyć z innymi popularnymi narzędziami jak np. konto Microsoft lub Google.

Jak skutecznie przygotować konferencje na Zoom?

Jednym z podstawowych błędów organizatorów konferencji na Zoom jest niepotrzebne marnowanie czasu poprzez przedłużanie długości konferencji. Jeśli do przekazania wszystkich kluczowych informacji potrzebne jest 30 minut, to samo spotkanie nie powinno trwać o wiele więcej. Aby uniknąć niepotrzebnego przedłużania konferencji, bardzo duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie materiału do spotkania. Warto podejść do tego zadania w taki sam sposób, jak do prezentacji w biurze. Konieczne jest wiec zadbanie o ciekawe i merytoryczne treści oraz o to, aby każdy z uczestników konferencji mógł zrozumieć, jaki jest cel konferencji i jakie powinny być jego dalsze działania.

Materiał przygotowany przy współpracy z Sale Konferencyjne Trójmiasto – Konferencje.pl