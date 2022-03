Kim jest tester oprogramowania? Jak zostać testerem oprogramowania?

Kim jest tester oprogramowania? Jakie umiejętności powinna posiadać osoba, która jest zainteresowana pracą na takim stanowisku? Czy trzeba ukończyć studia lub kursy, aby móc ubiegać się o pracę testera oprogramowania? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury.

Kim jest tester oprogramowania?

Kim właściwie jest tester oprogramowania? To osoba, która zajmuje się sprawdzaniem tego, czy dany program, system, aplikacja albo strona internetowa działają tak, jak powinny. Oprogramowanie sprawdza się przede wszystkim pod kątem potencjalnych błędów, które mogłyby wystąpić w trakcie korzystania z danego programu. Zatem tester ma za zadanie „zepsuć” oprogramowanie na każdy możliwy sposób, a następnie zaraportować błędy, jakie zauważył podczas swoich działań. Dzięki temu producent może bez problemu ocenić nie tylko jakość swojego oprogramowania, ale i ocenić ewentualne ryzyko wdrożenia danego projektu.

Cały proces związany z testowaniem jest bardzo ważny, również w sytuacji, gdy producent wprowadza zmiany czy aktualizację dla swojego oprogramowania.

Jak zostać testerem oprogramowania?

Testerem oprogramowania mogą zostać przede wszystkim te osoby, które są dociekliwe, skrupulatne i przede wszystkim cierpliwe. Nierzadko okazuje się, że w pracy tej przydaje się również taka cecha, jak asertywność. Tester oprogramowania powinien mieć również miękkie kwalifikacje, czyli umieć wyszukiwać oraz rozwiązywać problemów. Ponadto warto, aby był kreatywny i potrafił analitycznie myśleć.

Czy można zostać testerem oprogramowania bez studiów informatycznych? Otóż tak! Okazuje się, że nawet nie trzeba mieć żadnego wyższego wykształcenia. W pracy tej liczą się głównie umiejętności twarde i wspomniane wyżej miękkie oraz to, czy potrafimy w ogóle pracować w zespole. Warto jednak znać minimum jeden język programowania, ponieważ niektórzy pracodawcy chętniej zatrudniają takie osoby. Niekiedy również może okazać się, że na stanowisko w interesującej Cię firmie będzie potrzebny certyfikat ISTQB. To nic innego, jak oświadczenie, że dana osoba faktycznie posiada umiejętności testerskie. Uzyskanie takiego certyfikatu może okazać się więc dla Ciebie najważniejszym krokiem, dzięki któremu uda Ci się wejść do branży IT jako tester.

Praca testera oprogramowania może być bardzo opłacalna. Zawód testera oprogramowania jest chętnie wybierany, ponieważ jak już się opanuje proces testowania i pozna najważniejsze informacje z zakresu testowania oprogramowania, to można dobrze zarobić. Dzięki licznym szkoleniom każdy może spróbować zostać testerem oprogramowania. Dobry tester oprogramowania odpowiada za to, aby aplikacja była wolna od błędów. Najlepsze efekty są wtedy, gdy testowaniem oprogramowania zajmuje się ktoś, kto uczył się od doświadczonych testerów i ma podstawowe umiejętności programowania do testów automatycznych.