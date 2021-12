Jaka glebogryzarka będzie najlepsza dla małego i średniego ogrodu?

Jakie są rodzaje glebogryzarek?

Istnieje wiele rodzajów sprzętu do spulchniania gleby. Zapoznaj się nimi przed zakupem, byś mógł dobrać dla siebie odpowiednie rozwiązanie. grządek warzywnych

Glebogryzarki ręczne - są to najbardziej podstawowe urządzenia, które napędzane są pracą mięśni. Przez wzgląd na swoją prostotę, charakteryzują się również niskimi cenami. Są przy tym wąskie i nie wgryzają się mocno, dlatego pomimo tego, że są proste w obsłudze i konserwacji, to praca przy ich pomocy jest dość mozolna i bywa męcząca.

Glebogryzarki elektryczne - cichy i lekki sprzęt, który sprawdza się w pracach przydomowych. Jego głównym ograniczeniem jest fakt, że do działania potrzebuje prądu, więc przewód znacząco wpływa na jego mobilność.

Glebogryzarki spalinowe - są wydajniejsze niż sprzęt elektryczny i mogą dostać się wszędzie. Lepiej radzą sobie w bardziej wymagających ogrodach i trudniejszych warunkach. Dzięki swojemu napędowi nie mają ograniczonej mobilności. Są jednak głośniejsze w pracy i wydzielają spaliny.

Jakie glebogryzarki do małych ogrodów?

Jeżeli nie posiadasz wielkiej powierzchni ogrodowej, a dodatkowo ta leży blisko Twojego domu, co umożliwia Ci stały dostęp do prądu, to warto zainwestować w glebogryzarki elektryczne. Spulchniają one glebę na mniejszej głębokości niż bardziej wydajne spalinowe odpowiedniki, ale powinny być wystarczające dla zakładania grządek warzywnych czy rabatek kwiatowych.

Glebogryzarki elektryczne są też świetnym rozwiązaniem, jeżeli masz dom w ciaśniejszej zabudowie, otoczonej innymi budynkami. Dzięki ich cichemu działaniu nie będziesz irytował swoich sąsiadów podczas pracy w ogródku.

Glebogryzarki spalinowe do ogrodów o średniej powierzchni

W przypadku większych ogrodów najrozsądniejszym wyborem będą glebogryzarki spalinowe. Nie są uzależnione od elektryczności, więc możesz pracować z nimi w każdych warunkach. Brak przedłużacza umożliwia swobodne przemieszczanie się i dotarcie w każdy skrawek ogrodu, bez dodatkowego zamartwiania się o przewody.

Napęd spalinowy daję glebogryzarkom większą moc, dzięki której lepiej radzą sobie także z trudniejszą, twardszą glebą. Z reguły charakteryzują się także większą powierzchnią roboczą, która umożliwia głębsze wgryzanie się w ziemię a także szerszy zakres prac. Dzięki temu przygotowanie ogródka pod uprawę warzyw, czy zasiew różnego rodzaju roślin będzie dużo szybsze i mniej męczące dla operatora sprzętu.

Postaw na glebogryzarki dobrej jakości



Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup glebogryzarki elektrycznej, czy spalinowej, zapoznaj się dokładnie z jej wszystkimi parametrami i upewnij się, że będzie odpowiednia do warunków panujących w Twoim ogrodzie.