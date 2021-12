Jaką hulajnogę wybrać dla dziecka w zależności od wieku?

Hulajnogi dla dzieci – co na początek?

Kiedy nasze dziecko zaczyna powoli dreptać, a później chodzić zauważamy, że warto byłoby zainwestować w sprzęt, który pomoże mu się poruszać na spacerach, ale także wspomoże jego koordynację ruchową i motorykę większą. Wtedy też zaczynamy przeglądać hulajnogi dla dzieci. Jednak czy to dobry ruch? Tak, ponieważ coraz częściej można spotkać jeździki i rowerki biegowe oparte na hulajnodze. Jest to hulajnoga dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Aby dziecko mogło się nią swobodnie poruszać, musi mieć dość pewną postawę stojącą oraz opanowane pierwsze kroki. Taki jeździk posiada wyprofilowane siedzenie, które zapewni dziecku wygodę oraz pozwoli przysiąść, gdy się zmęczy. Dwa kółka z przodu zapewnią dodatkową stabilność. Kiedy dziecko podrośnie taki jeździk, po zdemontowaniu siedzenia może przerodzić się w pierwszą hulajnogę dla dziecka!

Hulajnogi – co dla starszych dzieci?

Dla przedszkolaka, czyli dla dzieci w wieku 3 – 6 lat polecamy hulajnogi z dwoma kółkami z przodu. Zapewniają one dodatkową stabilność, dzięki czemu dziecko nie tylko nabierze wprawy w poruszaniu się za pomocą hulajnogi, ale także poprawi swoją koordynację ruchową, jednocześnie bez konieczności opanowania dość trudnej, w początkowej fazie, sztuki balansowania. Drugie kółko z przodu hulajnogi to jak dodatkowe kółeczka przy rowerze – pomagają, a nie szkodzą! Co więcej, hulajnogi polecane w tym przedziale wiekowym wykonywane są z trwałego tworzywa sztucznego z dodatkowymi elementami metalowymi, co pozwala na stworzenie modelu odpornego na upadki, bezpiecznego i jednocześnie bardzo lekkiego.

Hulajnoga dla ucznia – co dla dzieci w wieku 6 – 9 lat?

Dzieciom w wieku od 6 do 9 lat polecamy hulajnogi dwukołowe dla początkujących. Charakteryzują się one przede wszystkim lekkością (nie więcej niż 3 kg), a jednocześnie wykonane są z solidnego metalu. Dobrze jest też wybrać model z regulowaną wysokością kierownicy, dzięki czemu będziemy mogli dostosować wysokość hulajnogi do wzrostu dziecka. Dobrym rozwiązaniem są też hulajnogi dla dzieci posiadające duże koła. Taka hulajnoga jest przede wszystkim wygodniejsza, pochłania mniej energii oraz pozwala na szybszą jazdę. Dlatego zalecania jest dla dzieci, które opanowały już sztukę balansowania ciałem podczas jazdy.

Hulajnogi dla nastolatków

Dla dzieci starszych i młodych nastolatków (w wieku od 9 do 13 lat) polecamy wygodne hulajnogi terenowe, które pozwolą na jazdę w dowolnym terenie, nawet po szutrowych ścieżkach w parku. Dla dzieci, które chcą także zacząć sporty wyczynowe, dobrym rozwiązaniem będzie hulajnoga wyczynowa dla początkujących. Ten model hulajnogi dla nastolatków charakteryzuje się szeroką kierownicą T-bar oraz lekkością, dzięki temu dużo łatwiej się nią operuje. Pozwala to na opanowanie podstawowych tricków na rampie.