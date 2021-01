Jaka jest optymalna odległość kanapy od telewizora?

Dlaczego odległość kanapy od telewizora jest tak ważna?

Właściwa odległość kanapy od telewizora jest ważna przede wszystkim ze względu na zdrowie wzroku. Nieodpowiednio ustawiony odbiornik może spowodować mrużenie oczu. Dzieje się to, jeśli telewizor jest za daleko sofy, przez co osoba oglądająca mruży oczy, by zobaczyć szczegóły. Odbiornik nie może również znajdować się zbyt blisko siedziska, gdyż wówczas intensywne światło ekranu może doprowadzić oczy do łzawienie i podrażnić je. Trzeba pamiętać także o zdrowiu kręgosłupa, gdyż zbyt daleko zlokalizowany ekran wpływie na nieświadome pochylanie się w jego stronę. Natomiast za bliska lokalizacja doprowadzi do odchylania się sylwetki, przez co osoba zacznie odczuwać ból szyi i kręgosłupa. Jak widać, wybranie optymalnego miejsca dla telewizora jest bezwzględną podstawą w aranżacji salonu.

Ile powinna wynosić odległość pomiędzy telewizorem a kanapą?

1. Wymiary telewizora Podczas aranżacji tego głównego pomieszczenia, należy rozsądnie rozplanować całą dostępną przestrzeń. Telewizor powinien znaleźć się w takim miejscu, aby jego światło nie podrażniało zbytnio oczu. Nawet oglądanie dwugodzinnego filmu na nieprawidłowo zlokalizowanym odbiorniku, może doprowadzić użytkownika do bólu głowy i pogorszenia samopoczucia. Należy pamiętać o ważnej zasadzie, jaką trzeba się kierować, w trakcie wyliczenia prawidłowej odległości. Mówi ona o tym, że dystans pomiędzy użytkownikiem odbiornika, a telewizorem, powinien wynosić, co najmniej dwukrotność szerokości ekranu. Nie należy również przekraczać czterokrotności jego szerokości. A więc przykładowo, jeśli rodzina posiada telewizor 60-calowy, odległość między oglądającym, a kanapą powinna wynosić ok. 3,5 metra. Rozmiar telewizora musi być dopasowany do wielkości pomieszczenia, w przypadku małych salonów, nie warto wybierać zbyt dużego odbiornika, gdyż uzyskanie bezpiecznej odległości od kanapy, może okazać się niemożliwe.

Dystans od miejsca oglądania, dobrany pod ilość cali:

• 46 cali - 193 centymetrów

• 48 cali - 202 centymetrów

• 50 cali -210 centymetrów

• 55 cali - 231 centymetrów

• 60 cali - 252 centymetrów

• 65 cali - 273 centymetrów

2. Rozdzielczość ekranu Oprócz wymiarów urządzenia trzeba wziąć pod uwagę także rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Starsze modele odznaczały się niską jakością, co często prowadziło do męczenia się wzroku. W nowoczesnych odbiornikach króluje jednak rozdzielczość HD albo Full HD. W ich przypadku producenci radzą zachować od 4 do 4,5 cm odległości na każdy cal przekątnej. A więc, w przypadku telewizora 60-calowego, bezpieczny dystans będzie wynosić już 2,5 metra. Łatwiej jest ustawić w pomieszczeniu telewizor o rozdzielczości ULTRA HD, czyli 4K. Modele o takiej rozdzielczości odznaczają się niezwykle dokładnym obrazem, a więc można siedzieć bliżej ekranu. W tym wypadku odległość od kanapy do telewizora, powinna wynosić ok. 2,1 cm na każdy 1 cal. Przy tej rozdzielczości i telewizorze 60-calowym, bezpieczną odległość od kanapy uzyskuje się już od 1,2 m od odbiornika.

Jaki model kanapy warto wybrać do salonu?

