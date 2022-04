Jaka maszyna do mycia podłóg w szkole, szpitalu i markecie.

Sposób zasilania maszyny do mycia podłóg

Tańsze maszyny czyszczące są zasilane prądem 230V i podłącza się je za pomocą długiego przewodu sieciowego do gniazdka w pomieszczeniu, w którym zamierzamy myć podłogę. Natomiast droższe urządzenia wyposażono w baterie, z których jest czerpana energia do zasilania podzespołów mechanicznych. Obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy, a co ciekawe nadal nie rozstrzygnięto wieloletniego sporu, który sposób zasilania jest lepszy w praktyce.

Ograniczeniem w stosowaniu baterii jest ich pojemność i wynikający z tego czas użytkowania na jednym naładowaniu. Po wyczerpaniu się baterii należy przerwać pracę i naładować baterię do ponownego użycia, a trwa to nawet kilka godzin. W małych maszynach czyszczących można wymienić baterię szybko i łatwo bez użycia specjalistycznych narzędzi, natomiast w dużych urządzeniach jest to niemożliwe i taka operacja wymaga wykwalifikowanego serwisu. Tymczasem w maszynach zasilanych kablem ograniczeniem jest długość przewodu oraz mniejsza swoboda w manewrowaniu, co powoduje, że praca jest wolniejsza.

Wsparcie techniczne podczas eksploatacji

Maszyny do mycia podłóg to tylko urządzenia. Nawet najwyższej jakości sprzęty techniczne “lubią się” psuć. Często powodem usterek technicznych jest nieodpowiednia eksploatacja i brak odpowiedniego przeszkolenia. Przed zakupem maszyny do mycia podłóg na pewno warto dowiedzieć się o sprawność działania serwisu technicznego danej marki. Na polskim rynku wielu sprzedawców (zwłaszcza internetowych) wciąż nie zapewnia wymaganego posprzedażowego szkolenia z obsługi maszyny czyszczącej. W trakcie eksploatacji maszyn czyszczących okazuje się także, że szybkość i fachowość działania serwisu technicznego wielu marek maszyn pozostawia sporo do życzenia. Nikt nie lubi czekać długo na naprawę maszyny do mycia podłóg, jeśli jest ona potrzebna do codziennego działania. Stąd też przed zakupem warto sprawdzić, w jaki sposób importer zorganizował serwis techniczny na terenie Polski, jaki jest czas reakcji serwisu, czy zapewnia maszynę zastępczą na czas naprawy, czy magazyn części zamiennych jest dobrze zaopatrzony. Pomocne w zdobyciu informacji będą opinie zamieszczane przez użytkowników maszyn czyszczących w internecie.

Podsumowanie

Polski rynek dostawców oferuje bardzo wiele modeli maszyn czyszczących, zwłaszcza oferta internetowych sprzedawców przyprawia o ból głowy, jeśli chodzi o różnorodność wariantów. Niestety internetowi sprzedawcy kuszący klientów tylko niską ceną nie są w stanie zaproponować fachowej obsługi posprzedażowej. Dlatego warto zwrócić się o rzetelną i fachową poradę w doborze maszyn czyszczących do firm handlowych specjalizujących się w sprzedaży profesjonalnych maszyn do mycia podłóg. Zwróćmy uwagę, czy posiadają stacjonarny salon sprzedaży, umowę serwisową z producentem i maszyny zastępcze. Zakup u takiego sprzedawcy z pewnością zapewni bezproblemową i wieloletnią eksploatację maszyny czyszczącej.

Bartosz Wiśniewski, właściciel firmy www.haerson.pl, instruktor w Akademii Profesjonalnego Sprzątania, doradca klienta w branży profesjonalnych maszyn czyszczących.