Jaka wanna będzie idealna do Twojej łazienki?

Wielu klientów jednak decyduje się na wannę i trudno im się dziwić. Gorąca kąpiel to prawdopodobnie jedno z najprzyjemniejszych doświadczeń, które możesz zapewnić sobie po wyczerpującym dniu lub tygodniu. Uczucie błogości i komfortu jest nie do przecenienia. To jeden z głównych atutów wanny, ale oczywiście jest ich więcej. Takie rozwiązanie z pewnością docenią też świeżo upieczeni rodzice. Wykąpanie małego dziecka to nie lada wyzwanie, a pod prysznicem mogłoby to być trudniejsze i na pewno mniej wygodne. Wanna skupia też w sobie walory estetyczne, wpisując się w design całego pomieszczenia.

Jeżeli już masz pewność, że w Twojej łazience znajdzie się wanna, trzeba jeszcze wybrać konkretny model. Wanny nowoczesne występują w wielu różnorodnych wariantach. Alternatywą są bardziej klasyczne rozwiązania, które zostały dostosowane do współczesnych standardów. Na jakie kryteria warto zatem zwrócić uwagę, aby ułatwić sobie podjęcie decyzji?

Materiał wykonania

Wykorzystane tworzywo to jeden z kluczowych czynników w kontekście zakupu wanny. Przede wszystkim każdy materiał posiada inny zakres właściwości, które będą odgrywać niebagatelną rolę przy codziennym użytkowaniu wanny. Poza tym nie do przecenienia jest również wymiar wizualny. Wanny wykonywane są na kilka sposobów, a każdy z nich zapewnia nieco inny efekt, który niekoniecznie musi być spójny z Twoim poczuciem estetyki. Najpopularniejsze materiały wykorzystywane do produkcji wanien są następujące.

Akryl – to prawdopodobnie najczęstszy widok w polskich łazienkach. Jego popularność wynika głównie z nienagannej wytrzymałości oraz sporej elastyczności. Wanny akrylowe są dość lekkie, a ponadto stosunkowo długo podtrzymują temperaturę wody.

Żeliwo – to absolutny klasyk w kontekście wyposażenia łazienki. Charakterystyczne wanny na nóżkach były najczęściej wykonywane właśnie z tego materiału. W żadnym wypadku nie należy się jednak obawiać, że takie rozwiązania stanowią już przeżytek. Tradycyjne wpływy wciąż żyją w świecie aranżacji wnętrz i mają się coraz lepiej. Żeliwne wanny z pewnością nie zawiodą Cię pod względem wytrzymałości.

Konglomerat – to materiał produkowany z wykorzystaniem naturalnych kamieni. Często wanny nowoczesne są wykonywane w taki sposób. Można dostrzec podobieństwo do wariantów akrylowych, ale konglomerat jest znacznie solidniejszy. Wśród jego atutów warto też wskazać pochłanianie dźwięku oraz podtrzymywanie temperatury wody.

Kształt i rozmieszczenie w łazience

Przy aranżowaniu łazienki kluczowa jest ilość dostępnej przestrzeni oraz układ samego pomieszczenia. Wanny bywają dopasowane do wnęki, postawione przy ścianie, wciśnięte w narożnik, a także umieszczone bardziej w centralnym punkcie. Jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych rozwiązań?