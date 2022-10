Jaka zamrażarka skrzyniowa będzie najlepsza? Cenne wskazówki

Zamrażarka skrzyniowa czy szufladowa? Którą z nich wybrać?

Zakup odpowiedniej zamrażarki zazwyczaj nie jest prostym zadaniem. Powodem tego jest ogromny wybór tych urządzeń na rynku. Jeżeli Twoje zaplecze to raczej niewielka przestrzeń, przyda Ci się mała zamrażarka. Nie zajmuje ona wiele miejsca, a jednocześnie umożliwia skuteczne przechowywanie i mrożenie żywności. To niezwykle funkcjonalne, a przy tym praktyczne rozwiązanie do każdego, niedużego zaplecza lokalu gastronomicznego.

Zamrażarki skrzyniowe są urządzeniami, których drzwi otwiera się do góry. Swoim wyglądem przypominają duże i ciężkie skrzynie. Ze względu na swoje spore gabaryty, zamrażarki skrzyniowe doskonale sprawdzą się w lokalach gastronomicznych, które przechowują większą ilość żywności. Przeciętna pojemność takich urządzeń wynosi około 200 litrów. Jednak na rynku bez problemu można znaleźć również sprzęty do mrożenia żywności o wiele większym rozmiarze.

Czym charakteryzują się zamrażarki szufladowe? Zazwyczaj mają ciekawy i estetyczny design, a także bardzo komfortowo się ich używa na co dzień. W zamrażarce szufladowej żywność jest rozłożona równomiernie. To znacznie ułatwia dostęp do nich w każdej chwili. Jednak zwykle modele szufladowe są o wiele droższe niż te, które przypominają skrzynię.

Który z opisywanych rodzajów zamrażarek będzie najlepszym rozwiązaniem do Twojego lokalu gastronomicznego? Wiele zależy, ile przestrzeni na zapleczu posiadasz, a także od Twoich możliwości finansowych. Jednak my polecamy Ci szczególnie wygodne i eleganckie modele skrzyniowe.