Jaki dron na święta – DJI Mavic Mini 2 czy DJI Mini 3 Pro?

Czy dron to dobry prezent pod choinkę?

Zakup drona, nawet takiego, który nie wymaga licencji i będzie używany wyłącznie do celów hobbystycznych, to stosunkowo spory wydatek. Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja, aby obdarować bliskich nieco droższym upominkiem, np. w porozumieniu z pozostałymi członkami rodziny. Kupując drona pod choinkę, warto uwzględnić potrzeby osoby, którą pragniemy obdarować, dlatego warto upewnić się, do jakich celów urządzenie będzie wykorzystywane, np. latania sportowego, a może nagrywania filmów z wakacji lub tworzenia ujęć z uroczystości rodzinnych? Dobrze pomyśleć także o wersji z ubezpieczeniem.

DJI Mavic Mini 2 – na dobry początek przygody z lataniem

DJI Mavic Mini 2 to idealny wybór dla początkujących droniarzy. Dlaczego?

Po pierwsze: nie wymaga licencji. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i jest ultralekki – waży mniej niż 249 g. Można z niego korzystać bez uprawnień (jednak wciąż należy pamiętać o zarejestrowaniu urządzenia – bez obaw, można zrobić to za darmo i przez internet).

Po drugie: DJI Mavic Mini 2 jest prosty w obsłudze. Posiada wiele trybów, które ułatwiają naukę latania, m.in.: automatyczny start i zawis czy Return to Home. DJI Mavic Mini 2 to świetny pomysł na prezent dla początkujących twórców internetowych. Dzięki dedykowanej aplikacji na telefon, DJI Fly, można błyskawicznie pobrać stworzone materiały, obrobić za pomocą kreatywnych szablonów i udostępnić w kanałach społecznościowych.

Po trzecie: ma dobry stosunek jakości do ceny. Kamera 4K i 3-osiowa stabilizacja obrazu dają możliwość tworzenia zapierających dech w piersiach zdjęć i filmów. Mimo niewielkiej wagi dron jest odporny na wiatr o sile 5 stopni w skali Beauforta.

Dron w wersji podstawowej z kontrolerem kosztuje około 2199 zł, w wersji Combo około 2799 zł.

DJI Mini 3 Pro – wciąż bez licencji, ale dla nieco bardziej zaangażowanych

Mamy świetną wiadomość dla osób, które regularnie latają i chcą nagrywać coraz lepsze materiały, ale zakup drona z górnej półki przekracza ich możliwości finansowe. DJI Mini 3 Pro to model, który sprawdzi się zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z lataniem, jak i dla nieco bardziej doświadczonych użytkowników.

DJI Mini 3 Pro nagrywa w jakości 4K. Daje możliwość robienia zdjęć 180 stopni i ujęć sferycznych. Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest gimbal, który pozwala nagrywać w pionie. DJI Mini 3 Pro ma nieco większy zasięg niż DJI Mavic Mini 2 (8 km w porównaniu do 6 km).

Dron w wersji podstawowej z kontrolerem kosztuje około 4099 zł.

DJI Mavic Mini 2 czy DJI Mini 3 Pro – który wybrać? Podsumowanie

Oba urządzenia nie wymagają posiadania licencji. Są łatwe w obsłudze, mają niewielkie rozmiary i szybko się składają. Dzięki temu można je zabrać niemal wszędzie, uwieczniając najważniejsze chwile na kamerze.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://megadron.pl/pl/menu/drony/marki/dji/mini-3-pro-2202.html

Oraz tutaj: https://megadron.pl/pl/menu/profesjonalne/drony-dji/mavic-mini-2-1410.html