Jaki prezent dla mamy? Doradzamy

Coś słodkiego i niebanalnego

Wiele kobiet uwielbia słodycze, dlatego kupno czekoladek na Dzień Matki jest dobrym pomysłem. Można także kupić coś nietypowego. Ciekawą opcją są wszelkie czekolady deserowe z dodatkami takimi jak skórka pomarańczy, liofilizowane owoce czy prażone orzechy. Gorzka czekolada zawiera także sporo magnezu, który dobrze wpływa na pracę serca i zapobiega skurczom. Innym ciekawym pomysłem są patyczki do gorącej czekolady. Na słodkiej rurce waflowej znajduje się gotowa mieszanka czekolady – wystarczy włożyć ją do kubka z gorącym mlekiem i zamieszać. Umili to niejeden wieczór!

Kwiaty dla mamy – kup coś w doniczce!

Niektóre osoby mają tak zwaną złotą rękę do kwiatów. Każda roślina w ich domu rośnie jak szalona i wygląda wprost przepięknie. Jeśli Twoja mam należy do takich kobiet, bez zwlekania możesz jako kwiaty dla mamy wybrać coś z kwiatów doniczkowych. Co jest obecnie modne?

Storczyki, czyli orchidee to kwiaty piękne, ale wymagające specjalistycznej wiedzy i pracy nad nim, dlatego też jest to dobry wybór dla kobiet znających się na rzeczy,

róże karłowate – specjalne odmiany róż do trzymania w doniczce to świetna alternatywa dla osób bez ogrodu,

fiołki – klasyka gatunku, piękne i delikatne, kwitnące każdego roku na wiosnę, są też łatwe w utrzymaniu

zwartnice – kwiaty bardzo nietypowe, ale o przepięknych kwiatach, potrafią kwitnąć dwa razy do roku, a ich kwiaty osiągają do 40 cm szerokości.

A może imbryk do herbaty?

Jeśli Twoja mam uwielbia nowości, to ciekawym prezentem może być zestaw do tradycyjnego parzenia herbaty z imbrykiem i filiżanką. Można do niego od razu dobrać zestaw ciekawych herbat lub mieszanek, które wprowadzą ciekawą odmianę w życiu Twojej mamy. Taki zestaw pozwoli jej wypracować nowy rytuał, podczas którego będzie mogła się zrelaksować. Dobierając herbaty do imbryczka, warto zwrócić uwagę na herbaty z suszonymi owocami i kwiatami, a także na herbaty ziołowe.

Cięte kwiaty na Dzień Mamy – bukiet to doskonały pomysł!

Innym prostym, efektownym i miłym prezentem są kwiaty na Dzień Mamy – jednak tym razem cięte. Dobrze skomponowany bukiet, na przykład z pastelowych róż, przetykany gerberami, goździkami i ozdobiony gipsówką, będzie prezentował się elegancko i postoi w wazonie kilkanaście dni.

Kwiaciarnia online – dla tych, co są daleko

Jeśli nie mieszkasz blisko swojej mamy, to doskonałą opcją dla Ciebie jest Kurier Kwiatowy. Ta kwiaciarnia online dostarcza bukiety kwiatów na terenie praktycznie całej Polski, a szeroka sieć kwiaciarni, z którymi współpracują, pozwala na dostarczenie kwiatów w kilka godzin od zamówienia! Nie zapomnij dodać do kwiatów bilecik z miłym słowem!