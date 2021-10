Jaki rodzaj rusztowania wybierają profesjonaliści?

Kiedy warto korzystać z rusztowań profesjonalnych?

Praca na wysokości to wyzwanie, które wymaga sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań. Dlatego kupując profesjonalne rusztowania, warto zdecydować się na markę, która znana jest z funkcjonalnych rusztowań, dodatkowych zabezpieczeń i akcesoriów. Doskonałym przykładem producenta rusztowań, którego produkty zasługują na Państwa uwagę jest firma dramix.pl. Niezależnie od wyboru, warto wcześniej zapoznać się ze specyfikacją nowoczesnych rozwiązań.

Zakup rusztowania Drabex to inwestycja, która sprawia, że praca na wysokości staje się o wiele łatwiejsza i bezpieczniejsza. Oferta obejmuje rozwiązania do pracy na wysokościach od 2 do 12 metrów. Jeśli znaczna część Twojej pracy odbywa się na takich wysokościach, warto dla własnego komfortu i bezpieczeństwa wyposażyć się w profesjonalne rusztowanie. Nowoczesne modele można łatwo składać i rozkładać bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, co znacznie ułatwia pracę, zwłaszcza przy częstych zmianach lokalizacji.

Nowoczesne rusztowania mają niewiele wspólnego ze starymi, masywnymi i problematycznymi konstrukcjami. Dostępne w handlu konstrukcje są kompaktowe, lekkie i po złożeniu zajmują niewiele miejsca. Oznacza to, że można je bez problemu przewozić z jednego miejsca na drugie. Stabilność konstrukcji zależy od solidnych podpór i ram, na których można w pełni polegać. Najważniejsze jest jednak to, aby kupowana konstrukcja posiadała odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa.

Stabilne rusztowanie - dla kogo?

Rusztowania o stabilnej konstrukcji i solidnych materiałach są niezastąpionym narzędziem w wielu gałęziach przemysłu. Są one szczególnie niezbędne dla firm budowlanych i instalacyjnych, firm zajmujących się konserwacją, a nawet profesjonalnych firm sprzątających. Prace budowlane i remontowe nie są jednak jedynym sektorem, w którym można znaleźć solidne rusztowania. Znajdują one również szerokie zastosowanie w małych magazynach, gdzie nie można poruszać się wózkami widłowymi.

Przy zakupie rusztowania należy przede wszystkim zastanowić się nad potrzebami pracowników, którzy będą z niego korzystać. Pomoże Ci to znaleźć rozwiązanie, które spełni ich potrzeby.

Rodzaje rusztowań dostępnych na rynku

Istnieją 2 główne typy nowoczesnych rusztowań na sprzedaż, w zależności od Twoich potrzeb:

Rusztowania aluminiowe – niezwykle lekkie rusztowania z anodowanego aluminium mają wiele zalet. Choć materiał ten nie waży wiele, jego wytrzymałość dorównuje ciężkim, masywnym konstrukcjom stalowym, które są trudne do uwzględnienia w codziennej pracy na wysokości. Lekkie aluminium ma jednak oprócz lekkości także inne zalety. Przede wszystkim jest wysoce odporny na korozję, dzięki czemu długotrwałe użytkowanie na zewnątrz nie wpływa na jakość konstrukcji. Ponadto rusztowania tego typu są łatwe w przemieszczaniu, transporcie i montażu, co nie tylko ułatwia pracę, ale również pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Anodyzowane aluminium jest odporne na plamy i ma atrakcyjny, profesjonalny wygląd. Rusztowania jezdne – wiele branż i zawodów wymaga rusztowań przejezdnych, ponieważ muszą być one stale przemieszczane. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie rusztowań jezdnych z kółkami, które ułatwiają przemieszczanie konstrukcji. Uwalnia to pracowników od czasochłonnych czynności związanych z podnoszeniem i ułatwia im pracę. Tego typu rozwiązanie wyposażone jest w specjalne zabezpieczenia, które uniemożliwiają samoistne przemieszczanie się rusztowania podczas pracy.

Gwarantujemy, że współczesne konstrukcje to rozwiązanie na długie lata.