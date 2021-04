Jaki samochód używany kupić?

Kup samochód, który ci się podoba

Przy wyborze samochodu, pierwszym co powinieneś zrobić to zwrócić uwagę na to, czy ci się podoba. To ty będziesz nim jeździł na co dzień, jeżeli masz się źle czuć w jakimś samochodzie to nie warto go kupować. Zakupem samochodu spraw sobie przyjemność w momencie zakupu, ale niech ta przyjemność trwa dłużej. Ciesz się nim w trakcie eksploatacji. Samochodu to często twoja wizytówka, jak samochodu będzie ci się podobał to się do niego przywiążesz i będziesz o niego dbał.

Nie rezygnuj z innych marek i model

Jeżeli nie jesteś do końca nastawiony na jeden konkretny model i markę to nie zamykaj się na różne możliwości, które daje rynek. Może patrząc szerzej trafi ci się lepsza okazja, dlatego patrz szerzej, nie zamykaj się tylko na konkretny typ. Chociażby często wyśmiewane fiaty, fordy, francuzy są w lepszym stanie, niż auta niemieckie z uwagi na to, że istnieje przekonanie, że są gorsze. Jednak szukając samochodu używanego nie ma co się zamykać na możliwości, które daje nam rynek dlatego warto, chociażby przejrzeć niemieckie strony z samochodami. Dobry i trafny zakup polega na tym, żeby przeanalizować swoje możliwości i wybrać najlepszą opcję z dostępnych.

Ustal cel w jakim kupujesz samochód

Pierwszym krokiem do trafnego zakupu jest ustalenie swoich potrzeb. Jeżeli potrzebujesz auta do miasta to kup auto z silnikiem benzynowym, możliwie najprostszym. Jeżeli pokonujesz duże ilości kilometrów to wybierz diesla. Jeżeli szukasz auta ekonomicznego, szukaj auta na gaz.

Ustal optymalną wielkość samochodu, czy to ma być samochód dla 1-2 osób, czy dla rodziny z dziećmi. W pierwszym przypadku można kupić mały kompaktowy samochodu, w 2 przypadku zwróć uwagę na ilość miejsca wewnątrz i na wielkość bagażnika. Jeżeli potrzebujesz samochodu w teren to go kup, ale pamiętaj, że nie nadaje się on na długie trasy z uwagi na niekomfortową hałaśliwą jazdę.

Jeżeli będziesz pokonywał dużo kilometrów to kup auto z możliwie małym przebiegiem, aby jak najdłużej ci posłużył. Jeżeli jeździsz mało, to kup samochód starszy, którego nie będzie ci szkoda jak go zarysują, ukradną lub się zepsuje. Ustal swoje optimum, nie przesadzaj z wymaganiami.

Przed zakupem ustal swój budżet czy to będą samochody do 10 tys, czy auta do 20 tys, czy całkiem w innej w kwocie.

Zwróć uwagę na: przeszłość samochodu, jego wiek i przebieg

Jak zastanawiasz się nad dwoma konkretnymi samochodami to proponuję, aby przy ostatecznej decyzji kierować się wiekiem i przebiegiem samochodu, zwykle młodsze samochody są w lepszym stanie. Młodsze samochody mniej stały na słońcu, mniej razy były myte, mniej czasu spędziły w trasie, przez co są w lepszym stanie. To zasada ogólna, że młodsze to lepsze i najczęściej ona się sprawdza.

Zwróć uwagę na historię pojazdu, co sprzedający o nim wie, jakie ma dokumenty, jakie i ile jest wpisów w dokumentach serwisowych, czy są faktury na serwisowanie. Im więcej wiesz tym jesteś bezpieczniejszy przy zakupie. Jak nie znasz historii to nigdy nie wiesz co cię zaraz czeka, jakie elementy mogą się zepsuć, w jakim stopniu samochód jest zużyty. Dobrze jest kupować od znajomego, zwykle w takim sytuacjach nie ma co się bać, bo znajomy cię nie oszuka w najpoważniejszych sprawach i wiesz co kupujesz. Poza tym orientacyjnie wiesz jaki on ma styl jazdy, gdzie jeździł i czy samochód nie miał nieznanych przygód. Jeżeli odnajdziesz wadę ukrytą, to wiesz do kogo z nią iść, nie szukasz wiatru w polu.

Kupując samochód używany zwróć uwagę na stan konkretnego egzemplarza. Kup samochód, na który cię stać i który później będziesz mógł utrzymać.