Jaki sprzęt elektroniczny kupują najczęściej Polacy i ile na niego wydają?

Kiedy decydujemy się na wymianę sprzętu?

Okazuje się, że dla większości Polaków motywacją do wymiany starych urządzeń na nowe jest wadliwe funkcjonowanie już posiadanego sprzętu. Aż 64% wszystkich ankietowanych przyznaje, że to właśnie psucie się starego sprzętu skłania ich do zakupu nowego. Najczęściej robią tak mieszkańcy Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i Wrocławia.

Nieco inaczej do wymiany urządzeń elektronicznych podchodzą Poznaniacy czy Warszawiacy, którzy chętnie kupują sprzęt dlatego, że chcą mieć nowszy model. Około 35% mieszkańców tych miast kieruje się taką motywacją. To więcej niż średnia dla całego okraju, która kształtuje się na poziomie 28,5%.

Ostatnim z powodów, dla których wymieniamy sprzęt jest remont. Przy jego okazji dokonujemy takich zmian stosunkowo rzadko – tylko 7,5% ankietowanych osób przyznało, że to właśnie skłania ich do zakupu nowej elektroniki do domu.