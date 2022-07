Jakich działań należy się podjąć w celu utrzymania trawnika w dobrej kondycji?

Aeracja i wertykulacja

Obie te prace wykonujemy po dwa razy do roku. Jest to absolutnie wystarczająca ilość do stworzenia trawie dobrych warunków rozrostu. Z pozoru może nam się wydawać, że czynności te są praktycznie takie same, o czym świadczy chociażby fakt o możliwości wykonywania obydwu jednym sprzętem. Kiedy natomiast głębiej przyjrzymy się procesom, jakie zachodzą w trakcie ich przeprowadzania, będziemy w stanie dostrzec spore różnice.

Zacznijmy może od aeracji. Jak sama nazwa mówi, ma ona na celu napowietrzenie gleby. Z tego względu, obszar roboczy urządzenia wyposażony jest w stosunkowo długie igły, których zadaniem jest wbicie się w darń na głębokość ok. 10 cm. Dobrze napowietrzona gleba staje się rozluźniona, dzięki czemu kondycja trawnika znacznie się poprawi. Co ciekawsze, czynność ta zwiększa odporność trawnika na deptanie oraz pomaga mu znacznie szybciej dojść do siebie po zimie. Aerację wykonujemy przeważnie wiosną i jesienią. Najczęstszymi terminami do jej przeprowadzenia jest maj oraz październik.

Wertykulacja jest natomiast procesem, który ma na celu wyłącznie lekkie nakłucie darni na głębokość 2 cm. Igły rozstawione są jednak dużo gęściej, dzięki czemu proste jest wyzbycie się niechcianego filcu z podłoża. Jest to nic innego, jak martwe źdźbła trawy hamujące rozrost nowych. Wraz z ich usunięciem, umożliwiamy zwiększony dopływ tlenu, światła i wody w głąb trawnika.

Koszenie i podkaszanie

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że koszenie jest najbardziej kojarzoną z pielęgnacją trawnika czynnością. Warto jednak wykonywać je z głową i o odpowiedniej porze. Częstotliwość koszenia nie powinna zależeć od upływającego czasu. W różnych okresach roku trawa rośnie z inną prędkością, przez co koszenie jej np. co równy tydzień - mija się z celem.

Podcinanie trawy powinno następować względem wysokości źdźbła. Często przyjmowaną wysokością trawnika wymagającego koszenia jest 8 cm. W takim wypadku, powinniśmy skracać murawę o około 30%.

Każdy z nas powinien wiedzieć, jakiego sprzętu używamy do koszenia trawnika. Czy jednak zwykła kosiarka jest wystarczająca, aby w pełni zadbać o nasz ogród? Okazuje się, że nie do końca. Dobrym dodatkiem do takich celów są kosy spalinowe. Dzięki ich użyciu będziemy w stanie pozbyć się zalegającego pod płotem lub między przeszkodami trawnika.

Wałowanie, grabienie, nawadnianie

Po zimie często możemy napotkać na sytuację, w której gleba w niektórych miejscach się zapada. Jest to normalny czynnik, lecz przez wzgląd na estetykę i bezpieczeństwo, warto mu zaradzić. Przydatne okaże się więc wałowanie. Czynność polega na kilkukrotnym przejechaniu po powierzchni walcem ogrodowym, którego zadaniem jest równe ubicie całego podłoża.

Latem, w okresie suszy powinniśmy pamiętać także o nawadnianiu trawnika. Aby zaoszczędzić sobie pracy, można wyposażyć się w zraszacze i to im powierzyć wykonywanie tej czynności. Grabienie warto jest natomiast wykonywać jesienią, aby spadające liście nie zalegały przez zimę na ogrodzie i nie tworzyły dodatkowego “filcu”.