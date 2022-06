Co to jest pożyczka online?

Pożyczka online to produkt, o który możemy zawnioskować przez internet. Dzięki temu oszczędzamy sporo czasu na wizytach w placówkach bankowych, bo dodatkową gotówkę otrzymamy bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki uproszczonym procedurom wnioskowania. Cały proces został skrócony do minimum, co umożliwia otrzymanie decyzji kredytowej nawet w ciągu kilkunastu minut. Jest to aktualnie najszybszy sposób na to, aby otrzymać dodatkowe środki. Pożyczka online sprawdzi się zatem w sytuacjach, w których potrzebujemy pożyczyć szybko i w prosty sposób. To mogą być niespodziewane wydatki lub promocja na produkt, który zamierzaliśmy kupić. Pożyczka online to główna domena sektora pozabankowego. Na rynku działa aktualnie ponad kilkudziesięciu pożyczkodawców, co umożliwia dostosowanie oferty do własnych potrzeb.



Kto może otrzymać pożyczkę online?

Pożyczka online dostępna w firmach pożyczkowych charakteryzuje się dużą dostępnością. Wniosek może złożyć w zasadzie każda pełnoletnia osoba, która przedstawi ważny dowód osobisty i ma polskie obywatelstwo. Oferta skierowana jest również do osób, które:

posiadają niską zdolność kredytową,

mają zadłużenia,

negatywne wpisy w bazach dłużników, tj. BIK, KRD,

mają trudność w udokumentowaniu dochodów.

Oczywiście to, czy taką pożyczkę otrzymamy, uzależnione jest od indywidualnej decyzji firmy pożyczkowej. W takich sytuacjach warto korzystać z firm pośredniczących, jak Moni365, bo za pomocą jednego wniosku możemy sprawdzić oferty u kilku pożyczkodawców. Oszczędzi to zdecydowanie nasz czas, dzięki czemu szybciej otrzymamy gotówkę na konto.

Jakie dokumenty są potrzebne do pożyczki online?

Pierwszą decyzją, jaką musimy podjąć, aby złożyć wniosek to wybór:

kwoty, jaką chcemy pożyczyć,

okresu, przez jaki będziemy spłacać pożyczkę.

Oczywiście im wyższa kwota i dłuższy okres, tym wyższe będą koszty, jakie poniesiemy w związku z wyborem konkretnego rozwiązania. Całkowity koszt wyrażony jest za pomocą procentowego wskaźnika RRSO. Im ta wartość jest niższa, tym bardziej korzystna jest dla nas oferta. Jest to ważne, kiedy chcemy porównać oferty. Następnie uzupełniamy:

adres e-mail,

numer telefonu komórkowego,

numer pesel,

imię i nazwisko,

stan cywilny,

wykształcenie.

Określamy również nasz status mieszkaniowy (np. mieszkanie własne, czy wynajmowane, mieszkanie u rodziny), ile osób mieszka w gospodarstwie domowym. Ważne jest również to, czy mamy osoby na utrzymaniu. Na koniec uzupełniamy nasze miesięczne wydatki i podajemy źródło dochodu. Wpisujemy również numer dowodu osobistego i konto bankowe.

Pożyczka online przyznawana jest na samo oświadczenie, dlatego nie ma konieczności dostarczania dokumentów dochodowych. Zaświadczenie od pracodawcy nie będzie zatem wymagane.

Czy pożyczka online jest bezpieczna?

Pożyczanie online to aktualnie jeden z najszybszych sposobów na to, aby otrzymać dodatkową gotówkę. Proces wnioskowania jest na tyle łatwy, że coraz więcej osób decyduje się na pożyczanie właśnie w ten sposób. Ważne jest to, aby decyzja o pożyczce była przemyślana, a rata zobowiązania dostosowana do możliwości domowego budżetu. Zawsze czytaj umowę i sprawdzaj, jakie są koszty dodatkowe, np. za nieterminową spłatę. Pożyczaj u sprawdzonych pożyczkodawców, aby zapewnić sobie bezpieczną transakcję