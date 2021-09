Jakie rozwiązanie gwarantuje szybką sprzedaż mieszkania?

Czy pomoc biura nieruchomości to dobry pomysł?

Musimy pamiętać, że agent nieruchomości nie pomaga nam za darmo. Zazwyczaj jego prowizja wynosi nawet 5% od ceny sprzedaży. Co to oznacza dla sprzedającego? Oznacza to, że dostanie za to mieszkanie o te 5% mniej. Nawet jeżeli agentowi uda się znaleźć kupca zainteresowanego mieszkaniem za cenę jaką chcieliśmy uzyskać, to część z tych pieniędzy jest wynagrodzeniem dla agenta. Dla wielu osób jest to oczywiste, ale często o tym zapominamy.

Pamiętajmy też o tym, że zatrudnienie agenta nieruchomości nie daje nam gwarancji szybkiej sprzedaży, szczególnie jeśli zależy nam na dobrej cenie. Oczywiście pomoże on nam przyspieszyć ten proces, ale nie oznacza to, że sprzeda mieszkanie w kilka dni. Zazwyczaj potrzeba dużo więcej czasu, którego przecież nie mamy. Agenci nieruchomości zwykle chcą podpisać umowę na pół roku, a i tak nawet w tym okresie nie dają nam gwarancji na szczęśliwą finalizację.

A może sprzedaż bezpośrednia?

Plusem sprzedaży bezpośredniej, w przeciwieństwie to współpracy z pośrednikiem, jest brak prowizji. To może być rozwiązanie dobre dla osób, które mają czas i ochotę aby poświęcić się procesowi sprzedaży, który może potrwać wiele miesięcy. Wymagać do będzie odbycia dziesiątek spotkań i odebrania mnóstwa telefonów, z czego większością będą prawdopodobnie agenci nieruchomości zachęcający do współpracy. Co więcej bez opieki specjalisty jest też ryzyko tego, że znajdziemy klienta kredytowego, który finalnie nie otrzyma kredytu i stracimy kolejne kilka miesięcy, po których będzie trzeba zacząć cały proces od nowa. Nie jest to więc najlepszy sposób dla osób, którym zależy na szybkiej i wygodnej sprzedaży.

Jakie rozwiązanie gwarantuje szybką sprzedaż?

Jeśli zależy nam na pewnej sprzedaży w krótkim czasie i przy absolutnym minimum zaangażowania, to z pomocą przychodzi serwis https://bnonline.pl/skup-nieruchomosci. Jest to rozwiązanie gwarantujące błyskawiczną transakcje po z góry ustalonej cenie. W ciągu zaledwie 1 dnia od zgłoszenia otrzymamy gotówkową ofertę zakupu nieruchomości, a ze wszystkimi formalnościami pomogą nam specjaliści. Co również ważne całość procesu może odbyć się zdalnie, na podstawie przesłanych informacji o mieszkaniu oraz zdjęć. Oczywiście aby sprzedać mieszkanie w Polsce, niezbędna jest wizyta u notariusza ale w tym wypadku to klient sprzedający ma prawo wyboru kancelarii notarialnej. Biuro Nieruchomości Online działa i kupuje nieruchomości na terenie całej Polski.

Firmy skupujące mieszkania mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Proces sprzedaży jest prosty, szybki i bezpieczny. Większość formalności można załatwić zdalnie, a to wiele ułatwia w czasie pandemii. Nie musimy martwić się o dokumenty czy umówienie wizyty u notariusza. Wszystko załatwiają pracownicy firmy. Co ciekawe, od pierwszego kontaktu do finalizacji transakcji i przelania pieniędzy na konto sprzedającego mija maksymalnie kilka dni. To świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie.

Dlaczego warto skorzystać z usług Biura Nieruchomości Online?

Nasza firma zajmuje się skupem nieruchomości w całej Polsce. Nie ma znaczenia czy Państwa nieruchomość znajduje się w dużym czy małym mieście. Nie boimy się wyzwań, więc interesują nas również nieruchomości wymagające gruntownego remontu, udziały w nieruchomościach, a nawet te, które mają nieuregulowaną sytuację prawną.

Kontakt z nami jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i wypełnić formularz. Nasi pracownicy wycenią nieruchomość za darmo i złożą ofertę jeszcze tego samego dnia. Wszystkie koszty są po naszej stronie, ale zajmiemy się również formalnościami. W naszym zespole pracują specjaliści z różnych dziedzin, więc chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Gwarantujemy szybką sprzedaż i uczciwą wycenę. Pieniądze mogą trafić na Państwa konto nawet w ciągu kilku dni.