Jakie są najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży i czym grożą?

Rodzaje uzależnień u nastolatków

Największe zagrożenie dla zdrowia i życia nastolatków stwarzają uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ponieważ powodują one uzależnienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Nikotynizm – uzależnienie od palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych to trudne do zwalczenia uzależnienie. Grozi ono licznymi chorobami, między innymi układu krążenia, nowotworami czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Alkoholizm – alkohol to najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna w polskim społeczeństwie. Spożywany przez nastolatków ingeruje w ich rozwój psychiczny i fizyczny. Skłania także do podejmowania ryzykownych zachowań.

Narkomania – najpoważniejsze uzależnienie, obecnie często łączące się ze wcześniej wspomnianym alkoholizmem i nikotynizmem. Nastolatki uzależniają się od substancji psychoaktywnych, takich jak amfetamina i jej pochodne, dopalacze, marihuana, haszysz, a także od leków: uspokajających oraz nasennych.

Nastolatki i nowe rodzaje uzależnień

Do uzależniających substancji o działaniu psychoaktywnym coraz częściej zaliczane są także słodycze i napoje energetyczne, w których aktualnie gustuje młodzież. Nastolatki są narażone również na różnego rodzaju uzależnienia behawioralne. Chociaż powodują one uzależnienie jedynie psychicznie, wyjście z nałogu i tak może wymagać terapii. Najczęściej spotykane uzależnienia behawioralne u nastolatków dotyczą korzystania z internetu, grania w gry komputerowe i oglądania telewizji. Coraz częściej występuje także uzależnienie młodzieży od hazardu online. Nastolatki mogą być uzależnione również od czynności takich jak zakupy. Wielu nastolatków boryka się z uzależnieniem od pornografii.

Z czego wynikają uzależnienia wśród nastolatków?

Istnieje wiele czynników, które stwarzają ryzyko uzależnień u nastolatków. W pierwszej kolejności można wymienić tak zwane faktory osobowościowe, czyli powiązane bezpośrednio z samymi nastolatkami. Uzależnienie może wynikać z ich niskiej samooceny, a w konsekwencji z chęci zyskania akceptacji i przynależności do określonej grupy. Inicjację alkoholową, narkotykową lub nikotynową często wybiera także młodzież posiadająca skłonności neurotyczne. Wówczas używki stanowią środek do uwolnienia od stresu i zapominania o codziennych problemach. Nieśmiali nastolatkowie uzależniają się od substancji psychoaktywnych w wyniku chęci zyskania pewności siebie. Nierzadko sięganie przez młodzież po narkotyki papierosy i alkohol to także efekt nudy i potrzeby buntu. Nastolatkowie kierują się ciekawością, chcąc zyskać nowe doświadczenia oraz dobrze się bawić.

Wśród przyczyn uzależnienia wśród nastolatków istotną rolę odgrywają także faktory środowiskowe. Młodzież może naśladować modele zachowywania się w różnych grupach, także w rodzinie. W uzależnienie wpadają dzieci rodziców, którzy sami są uzależnieni. Utożsamiają one używki z dorosłością, a zatem także z wolnością i niezależnością. Środowiskową przyczynę uzależnienia stanowią u nastolatków również zaburzone relacje rodzinne i rówieśnicze. W takim przypadku używki stanowią próbę ucieczki przed przykrymi doświadczeniami, na przykład przed przemocą lub doznaną traumą. Warto dodatkowo wspomnieć o braku wystarczającej kontroli rodzicielskiej jako czynniku ryzyka uzależnień u młodzieży.

Objawy uzależnienia u nastolatków

W kwestii objawów uzależnienia u nastolatków rodzice i otoczenie muszą wykazać się większą uważnością. Młodzież zwykle ukrywa się ze swoim uzależnieniem w obawie przed przykrymi konsekwencjami. Trudno zatem będzie dopatrzeć się u nastolatka charakterystycznych objawów alkoholizmu czy narkomanii, takich jak silne pragnienie sięgnięcia po używkę. Z całą pewnością można jednak zauważyć charakterystyczne zmiany w zachowaniu osoby uzależnionej. Zależnie od rodzaju uzależnienia dotyczą one między innymi:

trudności kontrolowania emocji,

łatwego popadania w rozdrażnienie i agresję,

niezdolności do koncentracji,

ogólnego rozkojarzenia,

nadpobudliwości ruchowej,

pogorszenia wyników w nauce,

wchodzenia w konflikty z otoczeniem,

ryzykownych zachowań: bójek, kradzieży, chuligaństwa,

drżenia mięśni, na przykład rąk,

problemów z układem trawiennym: wymiotów, biegunki,

bezsenności,

utraty wagi,

obfitego pocenia się.

Leczenie uzależnienia u nastolatka

Zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnienia behawioralne wymagają profesjonalnego leczenia. Różnić może się natomiast jego przebieg, ponieważ w przypadku uzależnień chemicznych konieczne jest także leczenie detoksykacyjne organizmu. Rodzice nastolatka uzależnionego behawioralnie w pierwszej kolejności mogą zgłosić dziecko na konsultację indywidualną z zaufanym psychologiem. Taka osoba może wskazać najodpowiedniejszą, dalszą formę terapii, na przykład psychoterapię indywidualną lub uczestnictwo w grupie terapeutycznej. Dla nastolatków uzależnionych od alkoholu lub narkotyków najbardziej odpowiednie będzie leczenie ambulatoryjne w ośrodkach terapii uzależnień: państwowe oraz prywatne.

Jak zapobiegać uzależnieniom u nastolatków?

Uzależnieniom nastolatków w wielu przypadkach można zapobiec, a z całą pewnością rodzice i inne osoby dorosłe w otoczeniu młodzieży mogą zmniejszyć ich ryzyko. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku świadomość przyczyn uzależnień u nastolatków i dążenie do ich eliminacji z życia dziecka. Rodzic powinien pracować nad prawidłową, ciepłą relacją z dzieckiem opartą na wzajemnym zaufaniu, akceptacji i szczerości. Dotyczy to także braku nadmiernej kontroli – przeszukiwanie osobistych rzeczy dziecka w celu znalezienia potencjalnych używek może trwale zburzyć jego poczucie bezpieczeństwa. Dla młodzieży szczególne znaczenie ma okazywanie zainteresowania, słuchania tego, co dziecko ma do powiedzenia. Ewentualne kryzysy w rodzinie powinny być rozwiązywane właśnie poprzez rozmowy. Rodzice odpowiadają także za naukę dziecka odpowiedzialności za swoje czyny – świadcząc przede wszystkim własną postawą.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.osrodekarka.com.pl/.