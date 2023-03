Jakie są najlepsze włóczki na maskotki? Poznaj je!

Radni Zamościa w obronie Jana Pawła II

Choć niektórzy w głosowaniach w ogóle udziału nie wzięli, to znalazła się wystarczająca większość do tego, by na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zamość przegłosować dwie uchwały dotyczące Jana Pawła II. Jedna z nich broni imienia papieża, a druga przeciwstawia się wykorzystywania go do walki politycznej.