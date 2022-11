Jakie słoiczki na przyprawy najlepiej sprawdzą się w kuchni?

Jakie rodzaje pojemników na przyprawy dostępne są w sprzedaży?

Szukając nowych słoiczków na przyprawy, warto sprawdzić, jakie rodzaje są dostępne na rynku. Podstawowy podział obejmuje materiał wykonania, przeznaczenie oraz zastosowanie. Najczęściej spotkać się można z takimi materiałami jak szkło, tworzywo sztuczne, drewno czy ceramika. Zależnie od przeznaczenia znajdziemy słoiczki do szuflady lub na blat.

Na rynku dostępne są plastikowe pojemniki na przyprawy. Cechują się one niską ceną i występują w wielu kolorach. Jest to jednak tworzywo sztuczne - szybko pęka i może się odbarwiać pod wpływem niektórych produktów. Szklane słoiczki na przyprawy Emcor są ekologiczne i odznaczają się estetycznym wyglądem. Wbrew pozorom są także odporne na uszkodzenia. Dostępne są również ceramiczne opakowania na przyprawy, które dobrze chronią przed dopływem światła i bardzo ciekawie wyglądają w kuchni. Nie są one jednak odporne na uszkodzenia i jest to droższa opcja niż modele ze szkła. Dobrym rozwiązaniem są także stojaki na przyprawy, które składają się ze słoiczków i stojaka. Można znaleźć modele obrotowe, które ułatwiają organizację przypraw w kuchni.

Jak wybrać pojemnik na przyprawy?

Wybierając słoiczki na przyprawy, warto przyjrzeć się parametrom, które wpływają na to, że dany pojemnik jest odpowiedni do przechowywania. Należy wziąć pod uwagę przeznaczenie i rodzaj pojemnika, materiał, z jakiego powstał oraz pojemność i rodzaj zamknięcia.

Najpierw warto określić rodzaj pojemnika i jego przeznaczenie. Słoiczki na przyprawy do szuflady najczęściej charakteryzują się podłużnym kształtem. Dzięki temu, że nie są zbyt wysokie, to doskonale mieszczą się w szafce. Pojemniki na przyprawy na blat to artykuły, które mają wygląd stojaka lub są wyższe, jak modele z młynkiem na sól i pieprz. Opakowania szklane Emcor są dostępne jako słoiczki wolnostojące, które można schować do szafki, postawić na blacie lub umieścić w szufladzie. Na emcor-opakowania.pl znajdziesz także inne uniwersalne opcje.

Do najbardziej popularnych materiałów, z których powstają pojemniki i słoiczki na przyprawy, należą: szkło, stal, tworzywo sztuczne i drewno. Rodzaj materiału decyduje o trwałości i łatwości w czyszczeniu. Bardzo często sięgamy po szklane słoiczki, które cechują się trwałością i niską ceną, a dodatkowo są bezpieczne przy kontakcie z przyprawami.

Na rynku znajdziemy opakowania do przechowywania w różnych pojemnościach. Słoiczki na przyprawy Emcor dostępne są w objętości 80 ml, 120 ml lub 150 ml.

Pojemność decyduje o tym, jak dużo przyprawy zmieści się w danym opakowaniu.

Opakowania na przyprawy są zazwyczaj zamykane za pomocą zakręcanego wieczka. Można spotkać także opcje z korkiem lub uchylanym wieczkiem. Dzięki solidnemu zamknięciu przedłużamy trwałość produktu, niwelujemy ryzyko wysypania się przyprawy i uniemożliwiamy, dostanie się do środka rybikom cukrowym i molom spożywczym.