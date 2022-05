Jakie urządzenia są potrzebne do sprzątania hali magazynowej?

Zamiatarki

W halach magazynowych panuje ciągły ruch. Pracownicy chodzą po powierzchni podłogi, prowadzą pojazdy magazynowe, wózki widłowe, itp. Siłą rzeczy wnoszony jest brud, przede wszystkim ziemia i piasek, które brudzą i uszkadzają powierzchnię. Przed czyszczeniem jej na mokro powinna być zatem sprzątnięta na sucho. Do tego przeznaczone są zamiatarki. Niektóre z nich, bardziej zaawansowane technologicznie, mają również funkcję zbierania zanieczyszczeń mokrych.

Do sprzątania hal magazynowych najbardziej odpowiednia jest zamiatarka z zasilaniem bateryjnym i filtrem przeciwpyłowym. Zasilanie bateryjne sprawdza się w dużych obiektach, gdzie zastosowanie maszyny zasilanej przewodowo jest utrudnione lub w ogóle niemożliwe, natomiast filtr znacznie ogranicza, a nawet eliminuje unoszenie się pyłów, które mogłyby osiadać na wyposażeniu hali, a ponadto są szkodliwe dla ludzi. Niektóre modele zamiatarek mają wbudowane filtry o powierzchni nawet do 3m2. Zamiatarki można zakupić lub wynająć na korzystnych warunkach w sklepie Bonus-czystosc.pl.

Automaty szorująco – zbierające

Są to duże maszyny czyszczące, prowadzone lub samojezdne, z zasilaniem przewodowym lub bateryjnym. W hali magazynowej przydatna jest bateryjna maszyna szorująco – zbierająca, podobnie jak zamiatarka. W halach magazynowych średniej wielkości wystarczy maszyna prowadzona przez osobę obsługującą, natomiast w dużych lepszym rozwiązaniem jest maszyna z fotelem dla operatora. Takie automaty są niezwykle wydajne i można z nich korzystać w ciągu dnia roboczego, nie przerywając normalnego toku pracy w magazynie. Maszyna myje, szoruje, zbiera wodę i osusza powierzchnię w jednym przebiegu. Przykładowo, samojezdny automat szorująco – zbierający Numatic może wyczyścić halę o powierzchni około 3000 m2 w ciągu 3,5 godziny, operując z prędkością około 6 km na godzinę. Niektóre modele maszyn Numatic mają wbudowaną funkcję zamiatania, co jest istotne w sytuacji, kiedy z różnych powodów nie można zastosować oddzielnej zamiatarki.

Zaplecze hali magazynowej

Zaplecze stanowią mniejsze pomieszczenia, znajdujące się przy hali magazynowej. Na ogół jest to biuro obsługi klientów połączone z sekretariatem, sanitariaty i pomieszczenia socjalne (szatnia, miejsce do spożywania posiłków) oraz korytarz. Pomieszczenia te sprząta się przy użyciu nieco innego sprzętu niż w samej hali magazynowej.

Podstawowym urządzeniem do sprzątania zaplecza jest odkurzacz. Powinien on być wytrzymały, prosty w obsłudze i mieć dużą siłę ciągu z uwagi na zanieczyszczenia, jakie pracownicy przenoszą z hali na obuwiu. Profesjonalne odkurzacze do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro są do nabycia również w sklepie Bonus-czystosc.pl. Dobrze sprawdzają się urządzenia Numatic z rodziny Henry. Mogą one pracować na sucho lub na mokro. Niektóre z modeli oferowane są w zestawach z szorowarkami, które mogą mieć zastosowanie w mniejszych pomieszczeniach magazynowych o twardej powierzchni.

Oprócz odkurzacza niezbędny jest wózek do sprzątania. Dobrze sprawdzi się wózek dwuwiadrowy na mocnych, obrotowych kółkach, z wyciskarką do mopa oraz z uchwytami na worek do zbierania odpadów. Niektóre wózki oferowane są w zestawach razem z mopami. Mop przyda się do mycia podłóg w pomieszczeniach, gdzie nie ma wykładziny. Najlepiej czyszczą i najtrwalsze są mopy z włókien mieszanych, bawełniano – poliestrowych.

Istotne są środki czystości, używane do maszyn czyszczących i sprzątania ręcznego na zapleczu. Jeżeli chodzi o chemię do automatów szorująco – zbierających, zazwyczaj określone preparaty są rekomendowane przez producentów do poszczególnych rodzajów i modeli maszyn. Do tych rekomendacji warto się zastosować, bowiem jest to jeden z warunków uzyskania optymalnej skuteczności sprzątania.

Mimo złagodzenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, nie należy zaniedbywać kwestii odkażania. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń sanitarnych. Do zastosowania są preparaty odkażające i myjące z funkcją odkażania, które można nabyć w sklepie Euroczystosc.pl. Tam, gdzie z różnych względów nie można użyć chemii do dezynfekcji, można zastosować parownicę. Można zaopatrzyć się w profesjonalną parownicę z wbudowanym odkurzaczem, co znacznie przyspieszy i ułatwi sprzątanie pomieszczenia.