Jakie zabawki dla 2 latka? Zabawki dla dziecka

Jakie zabawki kupować? Zabawki na 2 latka

Producenci zabawek coraz częściej projektują zabawki, które odpowiadają potrzebom intensywnie rozwijającego się mózgu. Zabawki dla naszego dziecka powinny być przede wszystkim interesujące i jak najbardziej absorbujące, starajmy się nie kupować tak zwanych zabawek jednorazowych. Zabawa jest właściwie jedynym sposobem na naukę i rozwój w wieku dwóch lat. Z naszej strony możemy z czystym sumieniem polecić wszelkiego rodzaju sortery kształtów, które cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych. Takie zabawki dla 2 latka to sposób na zajęcie dziecka na dłuższy czas, jednocześnie zabawa jest wciągająca i długo się nie nudzi. Dzięki mniejszym (lecz bezpiecznym) elementom rozwijamy małą motorykę. Sorter kształtów ro przykład zabawki, która rośnie razem z dzieckiem. Nauka podstawowych kształtów i kolorów przychodzi z jej wykorzystaniem naprawdę łatwo i przyjemnie.

Jakie zabawki dla 2 latki? Zabawki dla dziewczynek

Dwuletnia dziewczynka, nie ustępuje chłopcom pod żadnym pozorem. Jej potrzeba odkrywania i poznawania jest dokładnie taka sama. Dziewczynki natomiast chętniej niż chłopcy korzystają ze wszelkiego rodzaju artystycznych zabawek i akcesoriów. Świetnym pomysłem na rozwojowy prezent będzie zatem komplet farbek bezpiecznych dla dzieci oraz duży kawałek papieru. Warto dawać dzieciakom możliwość zupełnego artystycznego szaleństwa, niech zobaczą, co się stanie gdy włożą w farbę całą rękę lub nogę, niech nauczą się odbijać z pomocą farby różne kształty. Każdy rodzic doskonale wie, że najlepsza zabawa to taka, po której trzeba wziąć kąpiel!

Zabawki dla chłopców – zabawki dla 2 latka

Na etapie 2 lat zabawki nie różnią się znacznie między tymi skierowanymi dla dziewczynek i chłopców. Kupując zabawki dla 2 latka pamiętajmy po prostu to tym, że jest to wiek odkrywania i intensywnego poznawania świata. Warto postawić na przykład na drewniane klocki, które można dowolnie układać i oczywiście, co każdy dwulatek uwielbia, łatwo niszczyć wszystkie budowle. Ze względu na to, że nasz maluszek zaczyna coraz więcej rozumieć, wiek dwóch latek to czas, w którym możemy zaczynać czytać kolorowe książeczki. Wydawnictwa książek dla dzieci pełne są naprawdę ciekawych pozycji, które z pewnością przypadną do gustu każdemu małemu odkrywcy. Na półkach znajdziemy między innymi pozycje na temat kolorów, kształtów, zwierzątek, miejsc, a nawet emocji. Pamiętajmy by pierwsze książeczki były jak najbardziej interaktywne i absorbujące dla dziecka