Jedyny kandydat opozycji do senatu - Jacek Trela

Kolejnym ważnym elementem są sądy, które zamiast rozstrzygać sprawy obywateli zajmują się sporami politycznymi. Prowadzi to do sytuacji, w których oczekiwanie na wyrok jest coraz dłuższe. Również służby mundurowe - policja i wojsko, powinny odzyskać należną im godność. Zamiast być narzędziem politycznego sporu, służby te powinny skupiać się na przypisanych im przez prawo zadaniach. To nie policjanci i nie wojskowi powinni ponosić odpowiedzialność za błędne decyzje rządzących. Polityczna ideologia nie powinna mieć również miejsca w szkołach. Nauczyciele powinni mieć godną pracę i zarobki niezależnie od upodobań politycznych czy panującej władzy. Uczniowie z kolei nie mogą być poddawani upolitycznieniu za pośrednictwem programu nauczania i podręczników.

O mnie

Z Lublinem związany jestem już od ponad 32 lat. stąd pochodzi moja żona i tutaj mam swoją najbliższą rodzinę. Zawodowo pracuję jako adwokat i spełniam się w tej pracy od 30 lat. W latach 2016-2021 miałem zaszczyt pełnić rolę Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz być ekspertem komisji parlamentarnych. Od wielu lat jestem również członkiem honorowym Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz jednym z twórców Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. W formie pisanej przekazuję swoją wiedzę szerszej publice za pośrednictwem cyklu felietonów, które z sukcesem publikuję na łamach Rzeczpospolitej, zatytułowanych “(w)prawnym okiem”. Za moją pracę zostałem odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2006 roku, a w 2017 wyróżniony Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.

Lublin powinien być na pierwszym miejscu jeśli chodzi o przywracanie normalności w Polsce po 8 latach obecnych rządów. Moja postawa w obronie sądów, prokuratury i praw człowieka daje gwarancję Lublinowi, że tak właśnie będzie. To miasto zawsze było obecne w ważnych historycznie momentach i tak samo powinno być też tym razem. Moje działania oraz postulaty wspierają najważniejsze osoby w regionie: Krzysztof Żuk, Joanna Mucha, Krzysztof Hetman, Jacek Bury oraz zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. Do wyborów nie zostało już dużo czasu. W ten dzień, 15 października proszę o Twój głos. Zróbmy to wspólnie!