Jedziesz na wakacje? Oto 5 złotych zasad dobrze wykonanych zdjęć!

Zasada 1 - patrz na drugi plan

Chcesz zrobić sobie zdjęcie w Mediolanie, Paryżu lub na kalifornijskiej plaży? Wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujesz! Najważniejsze to patrzeć na to, co znajduje się na drugim planie. Twoja sylwetka jest z pewnością atrakcyjna, ale do dobrego zdjęcia z wakacji potrzeba jednak również czegoś więcej. Ustaw zatem swoją lustrzankę tak, by finalnie na zdjęciu uchwycić najwspanialsze elementy z określonego krajobrazu lub scenerii.

Zasada 2 - zadbaj o detale

Zdjęcia z najważniejszych zabytków świata lub z miejsc, do których podróżuje mnóstwo turystów ma prawie każdy, kto odwiedza znane kierunki. Aby zatem wyróżnić swój album z podróży i nadać mu nietypową formę koniecznie wybieraj na zdjęcia takie ujęcia, na których są detale. Drobne przedmioty, kulinarne pyszności - fotografuj swoim aparatem fotograficznym cyfrowym wszystko to, co wyda Ci się związane z określoną kulturą.

Zasada 3 - wyjdź z aparatem poza utarte szlaki

Najpiękniejsze zdjęcia z wakacji powstają w miejscach, które świadczą o egzotyce, oryginalności bądź, które pominęła jeszcze masowa turystyka. Dlatego, najbardziej znani fotografowie trafiają do wspaniałych lokalizacji znajdujących się poza utartym szlakiem. Zdjęcia w takiej scenerii zrobią furorę w Twoim albumie.

Zasada 4 - rób zdjęcia o dobrej godzinie

Najpiękniejsze zdjęcia powstają przy świetle porannym lub popołudniowym. Najtrudniej natomiast poradzić sobie z uchwyceniem odpowiedniego momentu przy świetle palącym nas w samo południe. Wystarczy zrobić test i wykonać zdjęcie na plaży, w samo południe gorącego lata. Osoba na takim zdjęciu nie będzie prezentowała się atrakcyjnie. Wręcz przeciwnie, światło doda cieni pod oczami, które zniekształcą twarz.

Zasada 5 - pamiętaj o zasadzie trójpodziału

Czego dotyczy ta zasada? To nic innego, jak konieczność fotografowania określonych przedmiotów w przyjęciu, że najważniejsze z nich powinny zajmować około 2/3 planu fotografii. Takie zdjęcia wyglądają najpiękniej i są przepełnione głębią. Sprawdź koniecznie ten trik na nadchodzących wakacjach!