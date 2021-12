Jesienią polskie wybrzeże to idealne miejsca na prawdziwy relaks. Dlaczego?

Jesienne wakacje w hotelu ze SPA to pewność udanego wypoczynku

Zacznijmy od tego, że chłodniejsze pory roku to wymarzony czas na zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne, czy kosmetyczne. Nieco zmęczona słońcem cera będzie nam wdzięczna za odżywienie, nawilżenia, czy też inne zabiegi regeneracyjne. Szczególnie polecanymi rozwiązaniami na tę porę roku są m.in. peelingi (niezastąpione po wakacyjnym słońcu i kąpielach) oraz rozgrzewające masaże. Jakie jednak rozwiązanie w zakresie wyjazdu nad morze w połączeniu z odpoczynkiem w SPA będzie najlepsze?

Jedną z takich propozycji jest z pewnością nadbałtycki Dziwnów. Na starydziwnow.pl znaleźliśmy szereg ofert na krótszy, np. weekendowy, lub dłuższy pobyt. Hotel & Spa w Starym Dziwnowie proponuje w tym zakresie zarówno pakiety pobytowe (pobyt w hotelu jest tutaj skomponowany z konkretną ofertą w zakresie zabiegów SPA), jak i możliwość wyboru poszczególnych zabiegów zgodnie z indywidualnymi preferencjami gości. Co istotne, Stary Dziwnów Spa oddaje do dyspozycji swoich wczasowiczów całą strefę Spa & Wellness, w tym relaksujące i zdrowotne masaże, zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, a także dostęp do atrakcji znajdujących się na terenie strefy, jak baseny z wodospadami oraz przeciwprądami, łaźnia parowa, czy sauna sucha. Decydując się na tego typu rozwiązanie zyskujemy pewność, że przypadnie ono do gustu całej rodzinie, w tym najmłodszym, którzy poza basenem mają do dyspozycji m.in. bawialnię oraz plac zabaw. Stary Dziwnów Hotel łączy dodatkowo relaks z komfortem pobytu i wyśmienitą kuchnią, co wydaje się być sposobem na naprawdę udany wypoczynek.

Więcej jodu dla Ciebie i Twojej rodziny

Gdy już zrelaksujemy się w hotelowej strefie SPA koniecznie wybierzmy się na długi spacer. Wyjdzie nam on zdecydowanie na zdrowie, bowiem to właśnie jesienią i zimą, a dokładnie to w pochmurne, wietrzne dni, zawartość jodu w nadmorskim powietrzu jest najwyższa. To doskonały sposób, aby zadbać przed sezonem na przeziębienia o swoją odporność. Wdzięczna nam będzie także nasza tarczyca. Szczególnie osoby borykające się z chorobami tarczycy powinny rozważyć urlop nad polskim morzem właśnie o tej porze roku.

Poza tym, po czasie letnim, kiedy to byliśmy mniej lub bardziej zajęci, zapracowani i zestresowani, jesień wydaje się być także idealną porą roku, aby naładować "życiowe akumulatory". Pochmurne dni i jesienne słoty nie będą nam straszne. Zatem długie spacery wzdłuż plaży, jesienne zachody słońca i aktywność na świeżym powietrzu, które o tej porze roku działają na nasze drogi oddechowe jak kojący "nawilżacz", będą naszym sprzymierzeńcem.

Mniejszy tłok, więcej spokoju i ciszy

Podczas wakacji polskie wybrzeże, w tym plaże, deptaki, czy restauracje, przeżywają prawdziwe oblężenie. Nie wszyscy jednak lubią taki letni, urlopowy tłok. Poza sezonem możemy go natomiast skutecznie ominąć. Jesienią nawet w najpopularniejszych nadmorskich kurortach jest spokojniej, łatwiej o chwile ciszy i możliwość odprężenia. Dodatkowo, wyjazd nad morze we wrześniu, październiku, czy listopadzie oznacza sprawniejszy ruch na drogach i tym samym mniejsze problemy komunikacyjne. Trasa nad morze, pokonywana nawet z małym dzieckiem, będzie zdecydowanie wygodniejsza i spokojniejsza.