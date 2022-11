Jesteś dumny ze swojego produktu. Czy to samo możesz powiedzieć o jego opakowaniu?

Jak się ustrzec przed uszkodzeniami w transporcie?

Dobry właściciel czuwa nad procesem od zamawiania komponentów do wyjazdu gotowych produktów do ostatecznego odbiorcy. Michał idzie tu jeszcze dalej, bo kontroluje również transport i rozładunek. Życie nauczyło go, że największe straty ponosił na uszkodzeniach w dostawie, związanych z tym reklamacjach i konieczności ponownej produkcji. Zrozumiałe, że klient czeka na 236 grzejników, w różnych rozmiarach i nie da się przewidzieć, który z nich ulegnie uszkodzeniu. Przyzwyczaili się, że na zabezpieczenia wydają krocie.

Czy dobre opakowanie transportowe może być estetyczne?

Uszkodzenia nie były jedynym zmartwieniem. Mając ponadstandardowe poczucie estetyki z bólem przygląda się jak jego wyrób spoczywa na surowej, drewnianej palecie. Wypełnienia z przypadkowych tworzywowych kształtek i styropianu otaczają produkty z najlepszych gatunków drewna lub satynowego aluminium. Doskonale pamięta momenty, gdy wstydził się tego widoku w obecności architektów odpowiedzialnych za inwestycje. Żałosny widok foliowych, drewnianych i metalowych hałd pozostających po rozpakowaniu potrafił mu się nawet przyśnić. Patrząc na te odpady widział, że ich waga jest bliska wadze samych towarów, których oczywistym atutem jest lekkość. Ponieważ wszystko dowozi własnym transportem to doskonale zna jego koszt. Świadomość, że ogranicza go brak możliwości piętrowania palet ze względu na wagę drewna zawsze go rozdrażniała. Ponad dwadzieścia niepotrzebnych kilogramów drewna nie raz było powodem uszkodzeń. Za co to się płaci? Brzydkie, ciężkie i coraz droższe.

Czyżby wszystko dało się zrobić z tektury?

Postanowił sprawdzić jak radzą sobie z tym inni. Miał szczęście. Jego nowa fabryka mieści się w samym centrum nowoczesnej strefy przemysłowej. Niewielkiej, mającej jednak tę zaletę, że sąsiedzi znają się doskonale. Problem w tym, że nikt nie produkuje dokładnie tego, co on. Staszek od huty szkła nie zrozumiał problemu, bo w jego przypadku wystarczają tekturowe kratownice i przekładki. Marek od granulatów jest zadowolony, że ma od dawna tekturowe oktabiny. Janusz od owocowej pulpy chwalił się, że jest innowacyjny, bo wlewa gorący produkt w tekturowe kontenery IBC, dzięki czemu z łatwością podbija zagraniczne rynki. Nie narzekał również Damianek, który swoje meble pakuje w kartonowe pudła i dostarcza do znanej sieci. Polecał do kompletu palety tekturowe. No to pewnie Janek też? Nie. Janek swoje sosnowe szafy wysyła w całości, więc kupuje duże kartony o podwyższonej wytrzymałości i zamiast palet przykleja do nich tylko tekturowe płozy. Śmiał się też z Damiana, że te jego meble to nie drewno, tylko kształtki tekturowe. Nawet Tomasz swoje nakrętki sypie prosto z maszyny w skrzynie tekturowe. Zastanowiło go czy w jego przypadku uda się skomponować opakowania jednomateriałowe? Tyle się teraz mówi o opłatach produktowych i recyklingu.

Skoro wszystko da się zrobić z tektury to, kto to potrafi?

30 lipca strefa świętowała hucznie swoje piąte urodziny. Na uroczystej kolacji spotkali się wszyscy miejscowi producenci, zapraszając również swoich kluczowych klientów i dostawców. Michał postanowić zgłębić temat opakowań. Największe zaufanie ma do Tomasza, bo nakrętki kupuje właśnie u niego. Niestety Tomasz był zajęty nowym, dużym klientem i jedynie wskazał mu w tłumie obecnego dostawcę. Trafił na swojego imiennika. Pan Michał z Organic Polska chętnie podjął temat. Okazało się, że dostarcza ekologiczne opakowania tekturowe nie tylko do Tomasza. Nie było sensu pytać pozostałych. Firma produkuje wszelkie elementy tekturowe chroniące towary i pomagające w optymalizacji procesu transportowania i magazynowania. Z rozmowy wynikało, że Organic Polska to eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury. Ich specjalnością są opakowania o podwyższonej wytrzymałości bazujące na tekturowej klejonce. Podejmują się realizacji, których inne firmy nie chcą lub po prostu nie mogą zrealizować. Flagowe produkty tego dostawcy to kontenery IBC, oktabiny, skrzynie tekturowe i tekturowe profile. Co ważne biodegradowalne i łatwe do recyklingu. Podstawowymi zaletami, o których nasz Michał nawet jeszcze nie myślał, jest niewielka waga, duża wytrzymałość oraz możliwość złożenia i piętrowania. Organic Polska wykorzystuje mocne tektury 5-warstwowe a w specjalnych projektach nawet 10-warstwowe klejonki. Ponieważ producentowi grzejników niewiele to mówiło umówili się na spotkanie, aby przeanalizować jego indywidualne potrzeby. Każdy klient jest inny. Myślał już jednak jak wyglądają elementy stabilizujące z tektury falistej i obiecał sobie, że przed spotkaniem sprawdzi to na https://organicpolska.com/, aby nie wyjść na całkowitego ignoranta. Czuł się dziwnie na imprezie przedsiębiorców, z których tylko on nie liznął tematu tektury. W tej dziedzinie pozostał na etapie montowni w garażu.