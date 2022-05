Kabaretowe wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć!

Najbliższa okazja obejrzenia Kabaretu Młodych Panów z programem „To jest chore!”

21 maja w Kraśniku w Centrum Kultury i Promocji

17 czerwca w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur

Jak mawiał Zygmunt Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani" i ten program w pełni to potwierdza. Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których w tym programie nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Kabaret Młodych Panów ukazuje kwestie społeczne, z którymi spotykamy się na co dzień. Program mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.

Informacje o występach i biletach:

21.05.2022 Kraśnik godz. 17:00 Kabaret Młodych Panów – program „To jest chore!” Centrum Kultury i Promocji

Bilety od 70 do 90 zł:

- biletyna.pl

- kupbilecik.pl

- CKiP

Więcej informacji w wydarzeniu: https://fb.me/e/4AcMJ2dP8

17.06.2022 Lublin godz. 19:00 Kabaret Młodych Panów – rejestracja DVD programu „To jest chore!” Centrum Spotkania Kultur

Bilety od 90 do 120 zł:

- biletyna.pl

- kupbilecik.pl

- Sklepik Kulturalny, kasa CSK

Więcej informacji w wydarzeniu: https://fb.me/e/1PoRzHo38