Kaganiec dla psa – kiedy należy założyć i dlaczego?

Jaki kaganiec wybrać?

Do wyboru mamy kilka rodzajów kagańców, z których każdy pełni nieco inną funkcję. Odpowiednio dobrany kaganiec nie ogranicza ruchów psa i pozwala mu na swobodne oddychanie i picie, a nawet jedzenie. Zaczynając od najbardziej popularnych:

Kaganiec koszykowy plastikowy – najbardziej uniwersalny, łatwy w czyszczeniu i stosunkowo tani. Spośród kagańców plastikowych wyróżnić możemy również taki z podwójnym dnem, który ogranicza psu zjadanie nieodpowiednich dla nich rzeczy, na przykład śmieci oraz podgryzanie.

Kaganiec koszykowy metalowy – bardziej wytrzymała wersja kagańca koszykowego. Jednym z minusów jest szybkie nagrzewanie się i zamarzanie, co może doprowadzić do poparzeń na skórze psa lub odmrożeń na pysku.

Kaganiec koszykowy skórzany – odpowiednio dobrany rozmiar dopasowuje się idealnie do kształtu głowy psa. Miękki w dotyku jednak trudniejszy w czyszczeniu i znacznie droższy w porównaniu ze swoimi poprzednikami.

Kaganiec fizjologiczny – ten typ kagańca jest uważany za najbardziej komfortowy w noszeniu dla psa. Pies, nosząc go, może swobodnie otworzyć pysk, napić się lub zjeść i nie ogranicza on jego ruchów. Kagańce te używane są najczęściej do szkoleń, gdzie psy biegają bez smyczy na większych terenach. Pozwala to na podawanie smaczków podczas treningu oraz bezpieczeństwo przed ugryzieniem ludzi lub innych psów.

Kaganiec materiałowy – tego typu kagańce używane są najczęściej podczas zbiegów weterynaryjnych, ponieważ utrudniają całkowicie czworonogowi otwarcie pyska. W związku z tym nie powinny być stosowane podczas długich spacerów ze względu na brak możliwości ochładzania ciała psa przez wystawianie języka. Taki kaganiec stosuje się tylko w szczególnych przypadkach wymagających maksymalnej kontroli nad psem i nie powinien być stosowany dłużej niż kilkanaście, kilkadziesiąt minut.

Kiedy trzeba ubrać psu kaganiec?

Założenie psu kagańca wskazane jest przede wszystkim w miejscach publicznych oraz o dużym natężeniu ruchu pieszych. Przepisy nie określają jasno, kiedy należy stosować kaganiec u psa. Określone jest w nich jedynie, że niezachowanie środków ostrożności lub narażenie innych na utratę zdrowia, lub życia, podczas spacerów z psem może zostać ukarane mandatem w wysokości do 1000 zł. Jedyny przepis, jasno określający zakaz puszczania psa luzem, to Art. 166 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że w lesie zakazane jest wypuszczanie psa bez smyczy lub kagańca, poza czynnościami związanymi z polowaniem, a sprzeciwienie się podlega karze grzywny. W związku z tym, że zachowanie ostrożności nie ma swojej definicji w żadnym kodeksie, nie oznacza, że powinniśmy robić, co nam się żywnie podoba. Przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę bezpieczeństwo ludzi wokół oraz innych psów. Jeśli wiemy, że nasz pies nie jest do końca posłuszny lub jest zdecydowanie agresywny i niewyszkolony to warto zadbać również o jego dobro i zastosować kaganiec wraz ze smyczą.

Jak dobrać rozmiar kagańca?

Rozmiar kagańca dobiera się na podstawie obwodu i długości kufy, czyli pyska. Obwód mierzy się w najszerszej części kufy, a długość od czubka nosa do punktu między oczami. Do obu pomiarów najlepiej dodać kilkanaście lub kilkadziesiąt milimetrów w celu zapewnienia psu nieco luzu. Idealnie dopasowany co do milimetra kaganiec może sprawić psu dyskomfort i uciskać go, uszkadzając skórę.

źródło zdjęć: freepik.com