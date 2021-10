Kaganiec dla psa typu amstaff - wszystko, co musisz wiedzieć

Bywają w życiu sytuacja, kiedy nałożenie kagańca jest obowiązkowe. Zgodnie z panującymi w Polsce przepisami, pies powinien mieć nałożony kaganiec w pojazdach komunikacji miejskiej oraz w czasie wizyty u weterynarza. Podstawowym zadaniem kagańca jest ochrona obcych ludzi przed ugryzieniem. Poza tym ta część psiej garderoby chroni samego czworonoga przed zjedzeniem czegoś niebezpiecznego, np. podczas spaceru.

Zdarza się, że pies większość czasu spędza właśnie ubrany w kaganiec, dlatego należy mieć świadomość jak prawidłowo dobrać go do swojego psa oraz co zrobić, by czuł on komfortowo i nie odczuwał bólu.

Jak dobrać odpowiedni kaganiec?

Najważniejszy w doborze kagańca dla psa jest jego rozmiar oraz odpowiednie dobranie do kształtu i długości psiej kufy. W przypadku psów rasowych, producenci szyją kagańce, które zazwyczaj pasują do większości zwierzaków konkretnego typu. Zawsze jednak warto zmierzyć obwód i długość pyska psa. W obu przypadkach do otrzymanego wyniku należy dodać około 1-2 cm. Dzięki temu możesz być pewien, że kaganiec nie będzie za mały, a co za tym idzie psu nie grożą żadne otarcia. Więcej luzu jest także gwarantem na to, że zwierzę będzie mogło swobodnie ziewać i dyszeć.

Warto również wspomnieć o paskach mocujących kaganiec. Psy typu amstaff mają dość masywne pyski. Dlatego długość tych narzędzi musi być na tyle krótka, żeby kaganiec był dobrze zamocowany, ale jednocześnie pasy nie wrzynały się w skórę i nie drażniły psa. Kaganiec nie może również znajdować się zbyt blisko oczu. Może to powodować duży dyskomfort i otarcia.

Gdzie przydaje się kaganiec?

Kaganiec dla psa typu amstaff przydaje się w wielu sytuacjach, kiedy pies znajduje się poza swoim miejscem zamieszkania. Na spacerze kaganiec może uchronić go przed zjedzeniem czegoś niebezpiecznego, a w czasie wizyty u weterynarza może okazać się bardziej posłuszny.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że w przestrzeni publicznej każdy pies powinien mieć założony kaganiec, bez względu na to jakiej jest rasy. Dzięki temu właściciel chroni nie tylko psa, ale także inne osoby przed atakiem, jak i siebie przed późniejszymi konsekwencjami wynikającymi z pogryzienia.

Jaki kaganiec będzie najlepszy dla amstaffa?

Zapewne zastanawiasz się, jaki kaganiec będzie najlepszy dla psa typu amstaff. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, które wykonane są z przeróżnych materiałów. Dodatkowo krąży opinia, że im pies jest większy i bardziej niebezpieczny, tym bardziej masywny kaganiec musi nosić.

Nic bardziej mylnego! Mimo swojej aparycji, amstaffy to bardzo przyjazne zwierzęta, o łagodnym usposobieniu. Dlatego dobrze jest postawić na elastyczny kaganiec, który dodatkowo spełni swoje obronne funkcje.

Możesz postawić na kaganiec dla amstaffa w sklepie Babuzoo. Oferowany tam kaganiec jest ekologiczny i ręcznie wykonany. Jego zaletą jest lekkość oraz elastyczność. Łatwe i intuicyjne zapięcia nie powinny być problemem dla żadnego właściciela. Co równie ważne, ten typ kagańca nadaje się zarówno na ciepłe jak i chłodne miesiące. Przy wysokich temperaturach nie nagrzewa się, a przy niskich nie marznie. Ponieważ został stworzony specjalnie dla psów typu amstaff jest odpowiednio wyprofilowany i idealnie dopasowuje się do kształtu psiej głowy.