Karma dla kota: warto podawać odpowiednią do wieku? Różnice w żywieniu i najczęstsze błędy

Różnice w żywieniu kotów

Karma dla kota powinna być dopasowana do wieku, kondycji, stopnia aktywności i zdrowia zwierzęcia. Przykładowo, koty-seniorzy mają stosunkowo niskie wymagania kaloryczne, ze względu na coraz dłuższe okresy snu i stagnacji, jednak wymagają suplementacji witamin. Nierzadko seniorzy nie mają też pełnego uzębienia i gryzienie karmy o większej średnicy jest dla nich niemożliwe. Z kolei zupełnie inne wymagania i zapotrzebowanie żywieniowe mają młode kociaki, które intensywnie się rozwijają i potrzebują witamin, minerałów i dużej ilości jakościowych kalorii umożliwiających aktywne poznawanie świata. Koty sterylizowane potrzebują karmy o obniżonej zawartości kalorii, ponieważ ze względu na zmianę gospodarki hormonalnej mogą mieć tendencje do tycia.

Niestosowanie się do wskazań żywieniowych może powodować problemami zdrowotnymi kota i obniżeniem jego komfortu życia. Jakie inne błędy żywieniowe nieświadomie popełniają opiekunowie kotów?

Brak stałego dostępu do jedzenia

Koty, w przeciwieństwie do psów, powinny jeść stosunkowo niewielkie ilości pożywienia, ale przez całą dobę. Dlatego zaleca się pozostawić w miejscu dostępnym dla kota miskę z suchą karmą tak, by miał do niej cały czas dostęp. Nie oznacza to jednak, że karmę należy dosypywać bezkrytycznie: na każdym opakowaniu znajduje się dokładna rozpiska, ile gramów pożywienia powinien spożywać kot w zależności od swojej wagi. Sprawa odrobinę się komplikuje, jeśli kotów mamy kilka, dodatkowo każdy z nich spożywa inny rodzaj karmy, ze względu na przypadłości zdrowotne czy wiek. W takim wypadku behawioryści zalecają ustalenie regularnych godzin karmienia i separowanie zwierząt na czas posiłku. Po jego zakończeniu, resztki jedzenia powinny być zabrane (aby nie dopuścić do spożywania karmy nieprzeznaczonej dla konkretnego kota, co może mu zaszkodzić).

Brak mokrej karmy

Badania z ostatnich lat wykazały, że domowe koty karmione pełnoporcjowymi karmami mokrymi dłużej zachowują zdrowie od tych, które karmione są wyłącznie suchą karmą. Związane jest to ze sprawnością nerek. Koty nie są zwierzętami, które piją dużo wody (stale jednak powinny mieć do niej dostęp). W naturze, koty gospodarkę wodną organizmu regulują sobie spożywając upolowane gryzonie i ptaki. Podawanie im wyłącznie suchej karmy jest wbrew fizjologii kota. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie co najmniej raz dziennie posiłku złożonego z mokrych granulek lub pasztetów, w które zaopatrzony jest każdy dobry sklep zoologiczny oferuje bogaty wachlarz produktów dla kotów.

Zbyt duża ilość przysmaków

Koty lubią pachnące, tłuste przekąski, dlatego nic dziwnego, że opiekunowie często je kupują. Warto jednak pamiętać, że są to bardzo kaloryczne produkty o jednocześnie niewielkiej wartości odżywczej. Przekąski powinny być podawane sporadycznie i wyłącznie jako dodatek w ramach zbilansowanego jadłospisu. Dobrym sposobem na podawanie kotu przekąsek jest stosowanie zabawek, które wymagają od kota zaangażowania, aby zdobyć przysmak (różnego rodzaju maty, "domki" z okienkami, piłki z niewielkimi dziurkami, z których wysypują się smaczki po jej przeturlaniu). W ten sposób zwierzak ma możliwość realizować swoje naturalne instynkty i ciekawość, stymulowany jest jego umysł.

Sprawdzone zabawki dla kotów można zakupić w dobrych sklepach zoologicznych, np. przy okazji zakupu karmy. Jeśli nie mamy pewności, jaką karmę wybrać, warto zasięgnąć informacji u weterynarza prowadzącego kota.