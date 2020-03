Karnisze apartamentowe czy metalowe - podpowiadamy które wybrać

Obecnie producenci oferują różnorodne modele, które można bez problemu dobrać do stylistyki wnętrza. Wiele osób stawia na klasyczne rozwiązania w tym zakresie i wybiera metalowe karnisze. Warto jednak sprawdzić również inne propozycje, np. karnisze apartamentowe. Sprawdź, czym one są i kiedy warto się na nie zdecydować. Podpowiadamy też, czym kierować się wybierając karnisz do przygotowywanej aranżacji okiennej.

Karnisze apartamentowe – co to takiego?

Karnisze apartamentowe to jedna z ciekawszych propozycji od marki Karnix. Są to produkty, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach. Dodają świeżości i podkreślają współczesną aranżację pomieszczeń. Zastosowany w nich został system szynowy, co oznacza, że żabki umieszczone są w specjalnej szynie, a nie jak w klasycznych karniszach metalowych na krążkach umocowanych na drążku. Dodatkowo, dzięki specjalnej konstrukcji wsporników, żabki mogą być przesuwane swobodnie po całej długości karnisza bez ich blokowania. Co więcej, karnisze tego rodzaju mogą być montowane zarówno do ściany, nad wnęką okienną, jak i do sufitu. To znacznie zwiększa możliwość ich wykorzystania w różnorodnych pomieszczeniach.

Karnisze metalowe – kwintesencja klasyki w aranżacji przestrzeni okiennych

Karnisze metalowe to klasyczna propozycja dla osób, które cenią sobie ponadczasowe wzornictwo. Wśród wielu propozycji można znaleźć modele pasujące do aranżacji klasycznych np. prowansalskich czy nawet nawiązujących do stylu dworskiego, wykonane z metalu matowego lub szczotkowanego, w kolorze starego złota lub mosiądzu. Są one efektownie zakończone dekoracyjnymi elementami w kształcie roślin. Karnisze miedziane będą też dobrze prezentować się we wnętrzach loftowych i industrialnych. Z kolei modele w kolorze stali czy grafitu będą doskonale pasować do wnętrz skandynawskich. Karnisze metalowe najczęściej montowane są na wspornikach ściennych, a żabki są montowane na drążku za pomocą specjalnych pierścieni. Wśród propozycji wspomnianej wyżej marki znaleźć można również modele, które będą pasować do nowoczesnych wnętrz inspirowanych klasyczną stylistyką. Przykładem mogą być tutaj modele zakończone walcami ozdobionymi subtelnym grawerem.

Czym kierować się wybierając karnisz do domu lub mieszkania?

Wybierając karnisze, kieruj się przede wszystkim stylistyką wnętrza, w jakim będą one wykorzystane. Istotne jest też to, ile miejsca jest pomiędzy wnęką okienną a sufitem. To będzie rzutowało, czy będziesz mógł zamontować karnisz wyłącznie montowany do ściany. Pamiętaj, że karnisze apartamentowe można montować zarówno do ściany, jak i do sufitu. Zwróć też uwagę na to, jaki rodzaj firan i zasłon będziesz chciał później powiesić na karniszu. Apartamentowe modele polecane są szczególnie do firan panelowych, a także w sytuacji, gdy aranżację okienną chcesz stworzyć z wielu warstw firanek czy zasłonek. Mogą mieć nawet cztery tory do przywieszenia tekstyliów. Karnisze metalowe z kolei pozwalają na montaż do dwóch warstw (w wersji pojedynczej). Możesz zatem na nich zamontować zarówno firanki, jak i zasłonki.