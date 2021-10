Kartka urodzinowa dla bliskiej osoby, przyjaciela lub dalszych znajomych? Masz ją!

Świetnym uzupełnieniem każdego prezentu jest kartka urodzinowa, imieninowa lub wręczana z innej okazji. Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych propozycji, co znacząco ułatwia znalezienie tej „idealnej”. Daje to ogromne szanse na to, że pozytywnie zaskoczysz obdarowaną osobę. Tym bardziej, jeśli to będzie coś wyjątkowego. Wówczas możesz liczyć, że solenizant na długo zapamięta ten miły gest.

Tych kilka miłych słów — życzenia

Obecnie, większość życzeń sprowadza się do wiadomości SMS, lub e-maila. Rozmowa telefoniczna to kolejny krok, aby pokazać solenizantowi, że faktycznie Ci zależy na dobrych relacjach. W tej niepisanej hierarchii najcenniejsze są gesty, które są najrzadsze. Wśród nich jest odręcznie wypisana kartka.

Nawet jeśli nie ćwiczysz ozdobnego pisma — nie przejmuj się. Wystarczą wielkie litery, trochę kreatywności i masz idealne uzupełnienie prezentu. Tych kilka miłych słów napisanych odręcznie ma często większą wagę niż chwytliwy wierszyk, pod którym złożysz swój podpis. Gotowy tekst to wyjście z sytuacji, ale warto go uzupełnić o parę słów od siebie.

Oryginalny pomysł na kartkę

W komfortowej sytuacji całkiem dobrze znasz osobę, której kupujesz kartkę. Daje to pewne pole do popisu i otwiera sporo możliwości. Zastanów się przez chwilę. Co lubi, czym się zajmuje na co dzień albo jak preferuje spędzać wolny czas solenizant?

Jeśli Twój przyjaciel bądź przyjaciółka regularnie uprawia sport, dobrze się odżywia i dba o świetny wygląd, to warto zgłosić ją do popularnego magazynu Man’s Health. Jest duża szansa, że trafi nawet na okładkę. Gdyby jednak do tego nie doszło, to być może kartka stylizowana na wspomniane czasopismo będzie wystarczająca. Jednocześnie to ciekawa historia, którą z przymrużeniem oka można opowiedzieć podczas spotkania.

Zebranie zdjęć z solenizantem i nadrukowanie ich na kartce z życzeniami to kolejna warta uwagi propozycja. Jeśli spędzacie dużo czasu razem, a wasze relacje są zażyłe, to tytułowa strona ozdobiona fotografiami jest ciekawym sposobem na podkreślenie tego faktu. Zdjęcia z przyjaciółmi pozwolą na chwilę refleksji, a to dobry wstęp do kolejnej genialnej imprezy!

Kartki na specjalne zamówienie to świetny pomysł. Przede wszystkim osoba obdarowana doceni Twoje zaangażowanie. W końcu poświęciłeś swój czas (wcale nie tak dużo), aby wymyślić kompozycję, a następnie dopasować zdjęcia i opisy, aby spersonalizować podarunek. Kartki urodzinowe, które mogą zainspirować, znajdziesz na https://www.twojakartka.pl/kartki-urodzinowe/.

Kartka na urodziny: hand made by You!

Masz ukryty talent, który chcesz wyeksponować? Własnoręcznie przygotowana kartka to świetny pomysł. Oczywiście sama idea jest ważna, ale wykonanie również. Stworzenie „dzieła”, które powstaje na poziomie „zerówki”, może być różnie odebrane. Jeśli dobrze znasz solenizanta i wiesz, że taki prezent przypadnie mu do gustu, to działaj bez wahania! Z drugiej strony, gdy nie masz takiej pewności, postaw na sprawdzone rozwiązania.

Kartka urodzinowa to wspaniałe uzupełnienie prezentu, ale także ważny podarunek. Wyczekiwanie życzeń od rodzica lub partnera, który znajduje się na drugim końcu świata to coś wyjątkowego. Żaden prezent nie rozpala takich emocji jak kilka słów umieszczonych na kawałku papieru. Spraw, aby kartka była czymś wyjątkowym i zadbaj o personalizację. Wrażenia obdarowanego? Bezcenne! I o to chodzi, prawda?