Kartony - nieodłączny element w każdym sklepie wysyłkowym

Wygodne do składowania

Pudełka kartonowe to przede wszystkim wygoda dla każdego sklepu wysyłkowego. Po rozłożeniu są lekkie, płaskie i nawet duża ich ilość nie wymaga ogromnej przestrzeni do składowania. Dzięki temu w każdej firmie bez problemu znajdzie się miejsce, które pozwoli na przechowywanie zapasów kartonowych pudełek. Wystarczy po nie sięgnąć, złożyć je i już można pakować do nich towary.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że również po zapakowaniu towarów w kartonowe pudełko są one wygodne do przechowywania. Jeśli gotowe paczki czekają na kuriera, który zajmie się transportem, bez problemu ustawisz je jedne na drugich i ciasno przy sobie, co pomoże ci zaoszczędzić przestrzeń w firmie. Bez żadnych problemów będziesz mógł przechowywać gotowe przesyłki nawet przez dłuższy czas w taki sposób, aby nie zawadzały twoim pracownikom.

Pakowne i dopasowane do potrzeb

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pudełek kwadratowych, prostokątnych, małych czy dużych, znajdziesz je bez problemu i z łatwością dopasujesz do oferowanych towarów. Sklep z kartonami jest w stanie zaproponować ci przy tym różne ich typy, w tym kartony klapowe o wielu wymiarach, kartony fasonowe czy też specjalnie dedykowane do przechowywania i przewożenia jedzenia kartony na pizzę, owoce, warzywa czy ciastka.

Decydując się na karton, możesz być przy tym pewien, iż będzie on wyjątkowo pakowny. Nawet z pozoru małe pudełka papierowe potrafią zmieścić w sobie sporo rzeczy, które odpowiednio upakowane zajmują mało miejsca. To szczególnie ważne, jeśli w twoim magazynie sklepowym nie ma zbyt wiele miejsca, a także w celu ograniczenia kosztów wysyłek.

Kartony z przekładkami

Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność swoich opakowań kartonowych, możesz zdecydować się na uniwersalne przekładki, które pomogą ci w oddzieleniu poszczególnych elementów pakunku od siebie. Przekładki mogą mieć różną wielkość i grubość, dzięki czemu z pewnością znajdziesz takie, które będą ci odpowiadały najbardziej i najlepiej dopasują się do twojego produktu. W efekcie zostanie on jeszcze lepiej zabezpieczony, a jego poszczególne części nie będą się wzajemnie obijać podczas transportu.

Podsumowując, dzięki wykorzystaniu kartonów - z przekładkami lub bez - będziesz mógł łatwiej i efektywniej dostarczyć swoim klientom wszystkie przesyłki. Dodatkowo zapewnisz towarom ochronę, co na pewno także spodoba się osobom odbierającym paczki.