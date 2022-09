Kasetony reklamowe - jakie są ich rodzaje?

Kasetony reklamowe - podział ze względu na miejsce montażu

Ogromną zaletą kasetonów reklamowych jest ich uniwersalność, która pozwala na zamontowanie ich w dowolnym miejscu. Pod tym kątem kasetony podzielić możemy na zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwszy rodzaj przeznaczony jest do zamontowania na zewnątrz. Większość z nich posiada oświetlenie, a także charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne.

Kasetony wewnętrzne na ogół wykorzystywane są we wnętrzach sklepów lub firm. Zazwyczaj nie posiadają podświetlenia, choć mogą być w nie wyposażone. Ze względu na umiejscowienie w pomieszczeniu są mniej odporne na warunki. Osoby z Małopolski, które zainteresowane są zakupem kasetonów polecamy sprawdzić w wyszukiwarce frazę kasetony reklamowe w Krakowie.

Kasetony reklamowe - podział ze względu na obecność podświetlenia

Kolejnym podziałem, według którego możemy rozróżniać kasetony jest obecność podświetlenia. Modele niepodświetlane nie posiadają źródła światła, co sprawia, że są niewidoczne w nocy. Z tego powodu najczęstszym miejscem ich wykorzystania są wnętrza pomieszczeń, które posiadają dobrej jakości, regularne oświetlenie.

Drugim rodzajem są kasetony podświetlane. Ze względu na posiadanie źródła światła są zazwyczaj wykorzystywane na zewnątrz budynków. Dzięki podświetleniu są doskonale widoczne w nocy. Ze względu miejsce ich ulokowania są one stworzone z materiałów odpornych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych.

Kasetony reklamowe - podział ze względu na warstwy reklamowe

W tym przypadku istnieje podział na kasetony jednostronne i dwustronne. Pierwszy rodzaj na ogół występuje w formie 2D. Można go w łatwy sposób przytwierdzić płasko do ściany lub drzwi. Jego dużą wadą jest fakt, że bywa słabo widoczny. Przyciąga uwagę przechodniów jedynie wtedy, kiedy znajdują się oni na wprost niego.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup kasetonu dwustronnego. Może być on przymocowany zarówno prostopadle, jak i równolegle do budynku. Zazwyczaj umieszcza się go na wieszakach sztywnych lub przy pomocy elastycznych uchwytów suitowych. Może być ona także przymocowany za pomocą wysięgnika, co stwarza wiele możliwości ekspozycji.