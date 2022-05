Kawa ziarnista dla prawdziwych smakoszy

Kawy ziarniste nie są przeznaczone dla każdego. Powinni po nie sięgać przede wszystkim smakosze, którzy mają możliwość zmielenia ziaren. Osoby, które rzadko piją espresso lub latte, będą bardziej zadowolone, gdy w ich domu pojawi się gotowa kawa mielona. W tym przypadku również warto zadbać o wysoką jakość kawy, by gotowy napar miał głęboki smak i aromat. Jeśli chcesz spróbować kawy ziarnistej, sprawdź, dlaczego warto to zrobić.

Dla kogo odpowiednia jest kawa ziarnista?

Parzenie espresso lub cappuccino z ziaren kawy jest polecane dla każdego, komu zależy na najwyższej jakości naparu. Tylko ziarna arabiki lub robusty zachowują wszystkie właściwości, które sprawiają, że smakosze kawy nie wyobrażają sobie poranka bez filiżanki czarnego napoju. Kawa ziarnista jest przeznaczona dla osób, które mają młynek do kawy lub ekspress z funkcją mielenia ziaren. Można używać jej do ekspresu ciśnieniowego, który wydobywa z ziaren głębię smaku i aromatu za sprawą optymalnego doboru temperatury i długości kontaktu ziaren z wodą.

Kawa ziarnista jest polecana przede wszystkim dla osób, które są skłonne zainwestować w sprzęt umożliwiający jej zaparzenie. W domu powinni posiadać odpowiedni ekspres np. przelewowy i prosty młynek do kawy, które pozwolą zmielić kawę przed zaparzeniem i usunąć z niej fusy w celu podania klarownego napoju.

Jak przyrządzać kawę ziarnistą?

Ziarnista kawa może być przyrządzana na różne sposoby. Ziarna mieli się na pożądaną grubość, by napar miał określoną intensywność. Średnie i drobne zmielenie tych samych ziaren sprawia, że ta sama kawa ziarnista daje zupełnie inny smak. Po zmieleniu kawy powinno się odmierzyć jej pożądaną ilość i następnie zalać wodą o temperaturze od 85 do 95 stopni Celsjusza. Taka temperatura wody jest optymalna, by uzyskać klarowny napar o intensywnym kolorze. Ponadto temperatura tej wysokości ogranicza nadmierną kwasowość i goryczkę, które naturalnie pojawiają się w czasie palenia ziaren kawy. Do gotowego naparu można dodać ulubione syropy smakowe, spienione mleko lub przyprawy, przygotowując kawę deserową lub dodającą energii o poranku.