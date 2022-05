Kiedy i jak zrobić test owulacyjny?

Jaka jest zasada działania testów owulacyjnych?

Przed wystąpieniem dni płodnych u kobiety, znacząco wzrasta w moczu obecność lutropiny (LH). To właśnie jej wykrywaniem zajmują się testy wskazujące, kiedy dochodzi do owulacji. Najważniejsze jest uważne zapoznanie się z instrukcją, która dokładnie mówi, kiedy należy rozpocząć stosowanie testu. Wynika to z faktu, że testy owulacyjne z moczu mają wskazać średnią długość cyklu miesiączkowego.

Oczekiwanie na ten jeden konkretny dzień to najlepszy sposób, aby zwiększyć swoją szansę na zajście w ciążę. Należy przy tym pamiętać, że ta metoda jest tylko dodatkową pomocą i nie gwarantuje 100% zapłodnienia.

Kiedy i jak zacząć robić testy owulacyjne?

Opakowanie z reguły zawiera pięć, a rzadziej trzydzieści pasków. Robi się je regularnie dzień po dniu, o tej samej porze, najlepiej wieczorem przed pójściem spać. Badania rozpoczyna się doliczając 11 dni do pierwszego dnia miesiączki, a więc 12 dnia. Data startu, jaką zalecają testy owulacyjne jest ściśle związana z tym, że najwyższa płodność przypada mniej więcej w połowie cyklu.

W przeciągu około dwóch godzin przed badaniem nie należy przyjmować pokarmów oraz napojów, aby nie zaburzyć wyników testu. Mocz powinien znajdować się w pojemniku, gdzie wygodnie będzie można zanurzyć pasek testowy. Należy się z nim ostrożnie obchodzić, chwytając jedynie za jego końcówkę podczas wyjmowania go z foliowej koperty.

Jak interpretować wyniki testów owulacyjnych?

O prawidłowo przeprowadzonym teście informuje zabarwiony pasek w polu kontrolnym. Natomiast wynik testu sygnalizuje drugi pasek, który powinien być silnie zabarwiony. W takim przypadku przez najbliższe 24 do 36 godzin trwa najlepszy czas na zajście w ciążę. Testy owulacyjne z moczu dają wynik bardzo szybko, bo już po zaledwie 5 minutach od zanurzenia paska. Bardzo ważne jest dokładne pilnowanie tego czasu, gdyż odczytany zbyt późno może pokazywać zakłamany rezultat.

Ich dokładność wynosi ponad 99%, więc ryzyko błędu jest naprawdę minimalne. Warto przy okazji zapisać sobie konkretną datę miesiączki, gdyż kolejne cykle będą miały podobny przebieg. Różnice mogą wynosić kilka dni. Nie należy też panikować, jeżeli do owulacji nie dojdzie – raz na jakiś czas może się to zdarzyć i jest to w zupełności normalne.

Gdzie kupić testy owulacyjne?

