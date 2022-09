Kiedy warto zdecydować się na wymianę okien?

Okna PCV — jakie są najczęstsze powody wymiany starych profili na nowe?

Jeśli mieszkasz w bloku, być może w ostatnich latach spółdzielnia wymieniła starą stolarkę okienną, dzięki czemu nie musisz przejmować się tym, czy okna PCV dalej zapewniają ochronę przed zimnem oraz hałasami z zewnątrz. Jeśli jednak trafiłeś na ten artykuł, prawdopodobnie coś Cię zaniepokoiło. Wśród częstych powodów nagłego zainteresowania wymianą profili w mieszkaniu lub domku jednorodzinnym można wymienić m.in. zawilgocenie oraz pojawienie się grzyba lub pleśni. Nie jest to w żadnym wypadku przyjemna sytuacja, a nieszczelne okna mogą się niestety przyczyniać do takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, należy jednak sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać, wymieniając uszczelki. Warto także mieć świadomość, że stare okna PCV po prostu się zużywają, przez co różne elementy mechaniczne będą działać coraz gorzej. Wypaczenie oraz uszkodzenia ram także powinny być dla Ciebie znakiem, że pora wybrać okna PCV, które wyprodukowano zgodnie z najnowszą technologią — szybko zauważysz, że przełoży się to na zwiększoną energooszczędność, a co za tym idzie, mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Okna Medrus z serii Ecoline to wysoka jakość w atrakcyjnych cenach!

Skoro wiesz już, dlaczego wymienia się okna PCV, warto dowiedzieć się, które sklepy w Warszawie cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów. Marką, która oferuje wysokiej jakości systemy okienne w korzystnych cenach jest m.in. Medrus, polski producent, działający na rynku już od ponad dwudziestu lat. Firma ma w asortymencie dwie linie okien plastikowych: Premium oraz Ecoline. Ta ostatnia jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą żadnych kompromisów pomiędzy jakością a ceną, są to bowiem produkty klasy C4, sześciokomorowe, zapewniające bardzo wysoki poziom izolacji termicznej oraz akustycznej. Dodatkowo, okna Medrus wyposażono w zabezpieczenia antywłamaniowe. Zdecydowanie można powiedzieć, że jest to produkt warty uwagi — niezależnie od tego, czy wymianę planujesz w swoim domu, czy też mieszkaniu przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem.

Dlaczego warto wybrać produkty polskiej marki Medrus?

Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby wiedzieć, że ciepło uciekające z mieszkania to strata. Zwłaszcza w zbliżającym się sezonie zimowym, kiedy opłaty za ogrzewanie wzrosną, dobrze jest zadbać o to, by okna PCV były szczelne. Więcej informacji o odpowiednich rozwiązaniach, które sprawdzą się w Twoim domu, z pewnością uzyskasz w sklepie stacjonarnym Medrus. Dzwoniąc pod numer telefonu producenta możesz też skorzystać z darmowej usługi, obejmującej pomiar oraz wycenę u klienta. Nie zostawiaj wymiany okien na później — wczesna wiosna to najlepszy czas na montaż!