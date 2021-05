Kiedy wprowadzić kremy przeciwzmarszczkowe do swojej pielęgnacji?

„Przeciwzmarszczkowy” nie musi być straszny

Znaczna większość młodych kobiet widząc na opakowaniu kremu czy serum określenie „przeciwzmarszczkowy” omija go szerokim łukiem. Jednak ta niechęć, a czasami wręcz strach do tego typu produktów jest całkowicie nieuzasadniony. W końcu włączenie ich do swojej codziennej pielęgnacji nie jest równoznaczne z przyśpieszeniem procesu starzenia się czy wręcz przyciągnięciem pierwszych zmian skórnych świadczących o upływie czasu. Jest to podejście, które jest całkowicie niezgodne z prawdą. Okazuje się, że wszystkie kosmetyki anti-ageing nie tylko powodują redukcję zmarszczek, które już pojawiły się na twarzy, ale przede wszystkim skutecznie pomagają w zapobieganiu ich powstawania. Jest to powód, dla którego tak naprawdę nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby znalazły się w naszej kosmetyczce.

Starzenie się skóry

Świadoma pielęgnacja własnej skóry wymaga przede wszystkim poznania jej rodzaju, a także typu. To właśnie z nich wynikają potrzeby oraz szczególne wymagania cery, na które należy odpowiadać poprzez przemyślany dobór kosmetyków. Warto jednak wiedzieć o tym, że cały proces kształtowania się rodzaju skóry wymaga czasu. Ustabilizowanie jej cech zazwyczaj następuje po przejściu tak zwanej burzy hormonów i uregulowaniu się ich gospodarki, czyli w okolicach dwudziestego roku życia. Jednak kolejne zmiany następują znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać. Już w wieku dwudziestu pięciu lat rozpoczyna się proces starzenia się skóry. Jest to moment, w którym produkcja kolagenu, odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność, zaczyna spadać. Należy pamiętać, że to właśnie jego zmniejszająca się ilość przyczynia się do powstawania zmarszczek. Dlatego właśnie jego zawartość w kremach sprawia, że łatwiej o redukcję zmarszczek. Nie trudno się zatem domyślić, że pierwsze kremy przeciwzmarszczkowe warto wprowadzić do swojej pielęgnacji wraz z rozpoczęciem dwudziestego piątego roku życia.

Jak wybrać krem anti-ageing?

Jak już zostało wcześniej zaznaczone, kremy przeciwzmarszczkowe mają za zadanie nie tylko redukcję zmarszczek, ale także zapobieganie ich pojawianiu się na skórze. Z tego właśnie powodu mają one bardzo podobne właściwości. Skupiają się na nawilżaniu oraz ochronie przed wolnymi rodnikami, ale dostarczają także składników odżywczych, które wspomagają cerę w regeneracji. Największa różnica pomiędzy poszczególnymi produktami spod etykiety „anti-ageing” jest w znajdujących się w składzie składnikach aktywnych. Z tego też powodu to na nie trzeba zwrócić największą uwagę, podczas wybierania kremu dla siebie. Tym bardziej że nie wszystkie z nich są odpowiednie dla młodej, dwudziestoparoletniej skóry. Bezpiecznym wyborem będą kosmetyki z wymienionym już wcześniej kolagenem, ale także kwasem hialuronowym, witaminą E czy retinolem.