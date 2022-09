Kierunki studiów podyplomowych w Oświata Lingwista, zwiększ swoje kwalifikacje na rynku pracy!

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe?



Studia podyplomowe to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji, nie tylko dla nauczycieli. czyli? chyba wystarczy: nauczycieli Przystosowują też do pracy na zupełnie nowych stanowiskach. Możesz zająć się zupełnie czymś nowym, doszkolić się z konkretnej dziedziny lub rozwinąć swoją wiedzę w branży pokrewnej. W efekcie otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Co to daje w praktyce? Zwiększasz swoje szanse na znalezienie nowej pracy, a także otrzymanie awansu. To też pretekst, aby wybrać się do swojego pracodawcy po podwyżkę. Oczywiście otrzymujesz też masę nowej wiedzy, którą możesz dzielić się z innymi oraz wykorzystać w aktualnej pracy. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą zyskać nową specjalność zawodową, a także absolwentów szkół wyższych.



Lublin – studia podyplomowe z myślą o Twojej przyszłości

Zainteresowały Cię studia podyplomowe? Lublin to miasto, w którym prężnie działa Oświata Lingwista, czyli placówka niepubliczna o wysokiej jakości kształcenia. Przygotowana oferta obejmuje wiele różnych kierunków, które dostosujesz do swoich zainteresowań czy aktualnego zawodu.

Plusem jest elastyczny program, dzięki czemu dopasujesz harmonogram do swojego stylu życia. Każdy kierunek spełnia wszelkie wymogi ministerialne, dlatego warto postawić na Lublin. Studia podyplomowe wpisują się w realne oczekiwania studentów, a także aktualny rynek pracy.

Oświata Lingwista to placówka certyfikowana, na co warto szczególnie zwrócić uwagę podejmując naukę. Jest akredytowaną placówka doskonalenia nauczycieli, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.



Na jakie studia podyplomowe warto postawić?

Ogromną popularnością cieszą się studia podyplomowe dla nauczycieli. Pozwalają rozwinąć ich kompetencje, a także przygotować do prowadzenia zupełnie nowych przedmiotów.

Wśród nich są:

język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

technika dla nauczycieli

wiedza o społeczeństwie,

wychowanie fizyczne,

wychowanie do życia w rodzinie.

Niektóre z kierunków pozwalają zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego (kierowniczego) w placówce oświatowej. Szeroka oferta dotyczy także przedmiotów z zakresu różnych specjalności pedagogiki, aby uzyskać kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi.

Doradca podatkowy, kadry i płace oraz rachunkowość to z kolei oferta przygotowana dla osób, które chcą pracować w zawodzie np. w instytucjach publicznych lub firmach. Mogą też założyć własne biuro rachunkowe. Studia podyplomowe to też skuteczne przygotowanie do egzaminu państwowego np. na doradcę podatkowego.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są m.in. dietetyka, doradztwo zawodowe i personalne, a także handel zagraniczny i negocjacje.