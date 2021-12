Klamki do drzwi wewnętrznych — czym się kierować przy ich wyborze

Styl i masywność drzwi

Szukając odpowiednich klamek do drzwi wewnętrznych, przede wszystkim należy dopasować je do stylu oraz masywności drzwi. Ten niewielki detal powinien idealnie komponować się z linią skrzydeł. Oznacza to, że do modeli nowoczesnych najbardziej pasować będą klamki proste lub geometryczne. Z kolei drzwi posiadające przeszklone elementy najlepiej prezentować się będą z klamkami klasycznymi w wersji błyszczącej lub matowej. Standardowe drzwi drewniane warto przyozdobić tradycyjnymi modelami mosiężnymi lub chromowanymi.

Drugim elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest masywność drzwi. W przypadku skrzydeł delikatnych, które posiadają przeszklenia lub niewielkie zdobienia, warto zdecydować się na lżejsze, bardziej finezyjnie klamki. Z kolei ciężkie, masywne, drewniane skrzydła, na przykład dębowe najlepiej będą prezentowały się z pasującymi do nich klamkami — ciężkimi i mocno zdobionymi.

Materiał klamek

Niezależnie od rodzaju drzwi, jakimi dysponujemy, warto zastanowić się jaki materiał klamek będzie najlepiej komponował się z całością wnętrza. Do wyboru są warianty aluminiowe, które cechuje trwałość, lekkość i odporność na korozję. Jak również te wykonane z mosiądzu, które są zazwyczaj przepięknie zdobione i pasują do stylu vintage, retro oraz pomieszczeń w klasycznym stylu. Są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Producenci oferują nam również klamki z chromu lub tytanu, które również są bardzo trwałe, a także z niklu, które prezentują się bardzo elegancko.

Kolor klamek

Kolor klamek tak jak wszystkie inne elementy powinien być dostosowany zarówno do wnętrza pomieszczenia jak i koloru drzwi. Najczęściej stosowane są modele w odcieniach bieli, czerni oraz antracytu, bądź bardziej uniwersalne — złote, chromowane lub miedziane. Tutaj również należy zastanowić się jaki efekt chcemy osiągnąć — klamka może albo wtapiać się w kolor drzwi. To znaczy, np. białe drzwi mogą być wyposażone w białą klamkę, a czarne w czarną.

Może ona też stanowić element ozdobny wyróżniający się na tle ściany oraz drzwi i korespondujący z dodatkami we wnętrzu. Na przykład miedziana lub chromowana klamka na tle białych drzwi prezentuje się niezwykle gustownie, a jednocześnie może nawiązywać do wazonów, karnisza lub innych dodatków w pomieszczeniu. Szeroki wybór klamek do drzwi wewnętrznych znajdziemy na https://sklep.winkhaus.pl/pl/akcesoria-do-drzwi-i-okucia-drzwiowe/szyldy-i-klamki-drzwiowe.