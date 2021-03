Kłótnia w związku - jak przygotować się do trudnej rozmowy?

Relacja jako konflikt

Nie kłócimy się bowiem z ludźmi, z którymi nie dzielimy się własną autonomią. Nie wchodząc z kimś w interakcję nie ma możliwości przekraczania granic. Jednak im bardziej granice sąsiadują ze sobą, tym większe wzajemne prawdopodobieństwo ich przekraczania przez drugą osobę.

Trudne chwile - trudne rozmowy

W życiu doświadczamy różnych trudności, rozwijamy się, zmienia nas doświadczenie, także zmianie ulegają nasze potrzeby. Zbudowany wcześniej model relacyjny staje się nieaktualny i to co do tej pory było dla nas akceptowalne staje się problemem. Zaczynamy odczuwać dyskomfort. Tak rodzi się w nas konflikt.

W relacji bardzo istotne jest rozmawianie o rzeczach ważnych i trudnych w taki sposób, aby druga strona miała szansę nas zrozumieć. Bo to, na ile to się jej uda, zależy w znacznej mierze od nas: kiedy i w jaki sposób rozmawiamy o problemie, który nam ciąży. Brak wyrażania tego co nam utrudnia z kimś relacje też ma swoja cenę. Nie jest prawdą to, że „jeśli nie powiem, to lepiej”, bo nie będę narażał drugiej strony i siebie na dyskomfort.

Brak rozmowy prowadzi do frustracji najpierw po naszej stronie (wewnętrzny konflikt narasta), później „rykoszetem” zaczynamy odreagowywać to co przeżywamy na drugiej osobie. To prowadzi do pogłębienia konfliktu. Bez jego nazywania i uzewnętrznienia – powstaje przysłowiowa kłótnia o „brudny kubek”, jako sposób uwolnienia nadmiaru negatywnych emocji, czasami w sposób nadmierny i agresywny. Konsekwencją może być kryzys relacji.

Jak przygotować się do trudnej rozmowy?

W codziennej komunikacji przede wszystkim to my sami musimy podjąć próbę nazwania tego co przeżywamy - względem siebie. To znaczy: co tak naprawdę czujemy, czego oczekujemy od drugiego człowieka. Warto również zadać sobie pytanie: jakie zachowanie nas rani, zraniło?

Żeby być lepiej zrozumianym warto znaleźć konkretne przykłady zachowań, których doświadczamy jako przekraczania naszych granic. W trakcie rozmowy nie używajmy „nigdy” i „zawsze”, bo w 99% sytuacji to nieprawda, że ktoś robi coś zawsze, lub nigdy nie robi.

Staraj się nazywać swoje myśli, emocje, ale spróbuj nie interpretować intencji drugiej osoby - odwołuj się do faktów. Prawdopodobnie ktoś dla nas bliski nie chciał nam wyrządzić krzywdy, ale tym co zrobił zranił nasze uczucia. My jesteśmy odpowiedzialni za ten właśnie „kawałek” – poinformowania: co czujemy jak ktoś coś robi? Oczywiście możemy chcieć się dowiedzieć, dlaczego ktoś w ten a nie inny sposób działa, ale to wymaga zaciekawienia się drugim człowiekiem i zadanie pytania - dlaczego?

Jeśli się okaże, że ktoś chciał zrobić nam na złość to znaczy, że tym bardziej warto się wspólnie zmobilizować do nauki tego, jak wyrażać swoje emocje wprost, bez przemocy. Ważnym jest też rozmawianie o tym jak chcemy rozmawiać. Jeśli chcemy coś ważnego powiedzieć warto zadbać o miejsce i czas do komunikacji – dobrą praktyką jest umawianie się na trudne rozmowy, wtedy mamy pewność, że ktoś wie, że chcemy podjąć ważny temat, a my możemy również dać przestrzeń partnerce/ partnerowi na przygotowanie się do tego.

Jeśli jednak, sami nie potrafimy poradzić sobie z konfliktem w związku, wówczas warto umówić się na spotkanie z psychoterapeutą par, również w formie psychoterapii online.