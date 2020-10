Kocie drapaki - komfort i wygoda naszego pupila

Drapak dla kota to element wyposażenia, który powinna posiadać każda osoba mająca lub decydująca się na kotka. Jest to specjalny rodzaj desek, często owinięty nicią sizalową. Deski są dość trwałe i mocne, co sprawia że koty bardzo chętnie z nich korzystają, a dzięki nim kocie pazury staną się ostre i mocne. Drapaki w swoim wyposażeniu zawierają dodatkowo domki i legowiska. Przed zakupem drapaka warto zastanowić się także dlaczego koty drapią? Czynników jest kilka. Po pierwsze drapanie jest to naturalne zachowanie każdego kota, ma na celu usuwanie martwych części pazurków, zaznaczanie terenu, stanowi także swego rodzaju kocią gimnastykę. Zaznaczają też w ten sposób swoje terytorium. Koty, które mają możliwość przebywania na zewnątrz mogą na wiele sposobów zaspokoić swoją naturę drapania. Jednak dla kotów, które możliwości tej nie mają i jako obiekt do drapania wybierają sobie najczęściej meble, doskonałą alternatywą są drapaki dla kotów. Nasz kot może wówczas korzystać z tego miejsca bez żadnych konsekwencji dla mebli.

Drapaki dla kota, gdzie je umieścić?

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup drapaka, powinniśmy wybrać odpowiednie miejsce, w którym kot będzie mógł z niego korzystać. Drapaki dla kota najlepiej umiejscowić na uboczu, musi to być jednak kąt, z którego nasz kot będzie mógł swobodnie widzieć co się wokół niego dzieje. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie drapaka w pobliżu okna. Dobrze byłoby gdyby znajdowały się w każdym pomieszczeniu do którego nasz kociak ma dostęp.

Jak dobrać drapak do kota?

Najbardziej atrakcyjny dla naszego pupila będzie drapak, który da możliwość rozciągania się. Należy więc pamiętać , że drapak dla dużego kota powinien być większych rozmiarów, tak aby nasz kociak miał poczucie swobody i komfortu. Dobierając drapak dla większego kotka musimy zwrócić uwagę, czy złożony jest on z kilku słupków do drapania, jest wyposażony w domek, półki do leżenia, czy nawet hamak. Jeżeli jednak nie chcemy przeznaczać dużego budżetu na wyposażenie naszego pupila, dobrą alternatywą jest cieszący się dość dużą popularnością tani drapak dla kota. Takie rozwiązanie wykonane jest z dość wytrzymałego i dobrego jakościowo kartonu. Niektóre z drapaków są zaprojektowane tak, aby służyły naszemu pupilowi nie tylko do wycierania pazurków, czy zaznaczenia terenu, ale także jako miejsce wypoczynku . Sprawia to, że nawet tekturowe produkty mogą być idealnym miejscem do drapania, spania, leniuchowania i chowania się przez naszego zwierzaka.

Drapaki są stabilne co zabezpiecza przez przewróceniem się go, podczas drapania. Wykonane są z bezpiecznych materiałów, które nie powodują żadnych uszkodzeń przede wszystkim kocich łapek.

Drapaki dla dużych kotów i nie tylko

Przy wyborze odpowiedniego drapaka możemy do wyboru kilka modeli. Najprostszym z nich jest drapak płaski, gdzie do wyboru istnieją różne opcje. Może być w wersji montowanej na rogach ścian lub przy podłodze. Jest to rozwiązanie dla kotów, które uwielbiają drapać dywany. Kolejnym rodzajem jest wspomniany wcześniej drapak kartonowy, który ma różne formy. Nie posiada słupka do drapania ani nie jest obity żadnym materiałem. Składa się w całości z kartonu do drapania. Drapak stojak, czyli pojedynczy słupek umieszczony na desce. Ma on różne wysokości. Słupki niższe mogą posłużyć tylko do ostrzenia pazurków, natomiast na wyższe kot ma możliwość wspinania się. Drapak z budką, jest to niski drapak z budką przy podłożu, na niej znajduje się słupek. Następną propozycją jest drapak średni. Jest to drapak, który nie należy do najmniejszych i tego typu drapaki mają dwa domki. Jeden umieszczony na dole, a drugi na środkowym lub najwyższym poziomie drapaka. Bardzo łatwy w transporcie, bez problemu można zabrać drapak w inne miejsce, na przykład kiedy wyjeżdżamy i zostawiany swojego kota pod czyjąś opieką. Kot ma przy sobie wówczas element, który zna i nim pachnie, czuje się wówczas bezpieczniej. Wysoki drapak dla kota jest to także stojący drapak z domkiem, często zawiera także hamak. Jest on sporych rozmiarów ze względu na wysokość. Dzięki swojej znacznej wysokości zwierzę ma możliwość na większą aktywność i zabawę. Zaleca się, aby drapaki te były mocowane do sufitu, aby zapewnić lepszą stabilność podczas użytkowania drapaka przez naszego pupila. Możemy także wyróżnić drapak ścienny, jest to pojedyncza półeczka, często swoim kształtem przypomina konar, bądź słupek z rozgałęzieniami w postaci miejsc do siedzenia. Może także posiadać budkę. Ostatnia propozycja to bardzo duży drapak dla kota, inaczej zwany złożonym. Jest to plac zabaw dla kota. Zawiera hamak, dużo legowisk, zabawki, domki z różnymi otworami do przechodzenia na kolejny poziom i słupki. Jest to prawdziwe drzewko dla kota.

Ważną częścią drapaka, w której zwierzę może wypoczywać są legowiska dla kota. Wszyscy doskonale wiemy, że każdy kot uwielbia wygrzewać się w cieple. Dlatego przyjemne legowisko powinno być wyposażeniem w drapakach, by zapewnić naszemu kotu odpowiedni komfort i koci azyl. Legowiska mogą mieć przeróżne formy od koszyków i kocyków aż po poduszki. Spanie dla kota powinno być w zacisznym miejscu, by kot podczas wypoczynku czuł się bezpiecznie. Miejsce do spania powinno być odpowiednio dobrane tak by zapewnić pupilowi wygodę, a w chłodniejsze dni pozwoli utrzymać odpowiednią temperaturę ciała podczas snu.