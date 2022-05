Kocioł 5. klasy – czym się charakteryzuje?

Kotły 5. klasy zmniejszają obciążenie środowiska

Głównym powodem wprowadzenia przepisów uniemożliwiających sprzedaż niespełniających norm urządzeń grzewczych jest troska o przyrodę i czyste powietrze. Czy wiesz, że kocioł 5. klasy emituje do atmosfery nawet 50-krotnie mniej CO2 niż pozaklasowy piec węglowy? Co więcej, tzw. kopciuch wytwarza aż 5 razy więcej pyłów, które zawierają groźne dla zdrowia związki chemiczne.

Duża różnica jest widoczna także w stosunku do urządzeń grzewczych jedną generację wstecz, a więc 4. klasy. Nowoczesna konstrukcja modeli spełniających normę PN-EN 303-5:2012 pozwoliła 3-krotnie zmniejszyć ilość emitowanego dwutlenku węgla i pyłów. W większości przypadków są one przeznaczone do opalania pelletem lub ekogroszkiem i wyposażone w automatyczny podajnik paliwa.

Zakup pieca 5. klasy na pellet jest bardzo opłacalny

Choć nowoczesny, spełniający wymogi 5. klasy piec na pellet jest droższy od modeli starszej generacji, jego zakup bardzo się opłaca. Kotły tego typu zużywają mniej paliwa, co w dłuższej perspektywie czasu generuje spore oszczędności.

Wysoka energooszczędność to efekt restrykcyjności normy PN-EN 303-5:2012. Zgodne z nią urządzenia grzewcze charakteryzuje m.in.:

masywna konstrukcja, która wynika z zastosowania różnych zawirowaczy – ich obecność zwiększa efektywność wymiany ciepła wewnątrz pieca (przekazywanie go do wody krążącej w instalacji CO),

niezwykle wysoka sprawność – musi przekraczać 88% (dla przykładu kocioł 3. klasy miał ją na poziomie 75%),

ograniczenie strat energii wynikające z zastosowania automatycznego, sterowanego mikroprocesorem podajnika, który bardzo precyzyjnie dozuje ilość podawanego paliwa oraz kontroluje proces spalania.

Czy można dostać dofinansowanie na zakup kotła 5. klasy?

Duża część polskich miast oraz gmin stara się zachęcać mieszkańców do wymiany starych pieców, w tym przede wszystkim pozaklasowych. W efekcie istnieje spora szansa na to, że w miejscu Twojego zamieszkania możesz skorzystać ze wsparcia finansowego na ten cel. Wielkość dofinansowania zakupu kotła 5. klasy lub wyższej na pellet bądź ekogroszek zależy od konkretnego programu. Co ważne, może to być zarówno dotacja na zakup, jak i np. pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach. Wszelkie związane z tym informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie.

Chcesz kupić nowoczesny piec na pellet? Zamów go od dobrego producenta!

Jak widzisz, wymieniając stary piec na nowoczesny model, zadbasz o środowisko i jednocześnie będziesz oszczędzać pieniądze. Planując taką inwestycję, pamiętaj, aby stawiać na urządzenia grzewcze od dobrych producentów, takich jak np. KOTŁOSPAW. Dzięki temu zyskasz pewność zakupu niezawodnego i przede wszystkim bardzo efektywnego kotła na pellet bądź ekogroszek.