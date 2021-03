Koła naukowe Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli

Koło Naukowe AERO TEAM działa od listopada 2019 roku. Jego członkowie, którzy są pasjonatami lotnictwa, zajmują się projektowaniem, wykonaniem i sterowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Opracowane przez studentów technologie mają potencjalne zastosowanie w przemyśle obronnym, w pojazdach specjalnych i specjalizowanych, na potrzeby gospodarki leśnej, do badań zanieczyszczeń powietrza itp.

Głównym projektem Koła jest budowa prototypu autonomicznego drona o napędzie wspomaganym energią słoneczną. Jest on w całości zaprojektowany przez studentów i wykonany w pracowni koła na terenie wydziału. Takie rozwiązanie umożliwi loty „bezzałogowca” na dużo dłuższych dystansach i pozostawanie w powietrzu na dłuższy czas w porównaniu do dronów zasilanych tylko baterią. Konstrukcja wykonana jest z lekkiego drewna balsowego, drewna sosny oraz laminatów z tkanin szklanych i węglowych. Elementy zostały zaprojektowane w programie CAD, który pozwolił na wizualizację projektu oraz usprawnił proces ich produkcji. Podzespoły zaprojektowali oraz wykonali studenci z wykorzystaniem technologii druku 3D. Aktualnie budowany dron jest płatowcem. Taka konstrukcja pozwala na dłuższe przebywanie w powietrzu i pokonywanie większych odległości dzięki wykorzystywaniu prądów wznoszących i szybowaniu. Pozwala to zaoszczędzić energię potrzebną do zasilania systemów pokładowych autopilota, gps, silnika czy serwomechanizmów. Do tej pory płatowiec ma na swoim koncie dwa udane starty oraz lądowania. Jedynym elementem, który został zmodyfikowany to goleń przedniego podwozia, gdyż jego konstrukcja okazała sie zbyt plastyczna. Plany na przyszłość to budowa wielozadaniowego wirnikowca z możliwością wymiany modułów potrzebnych w danej sytuacji oraz opracowanie systemu, który pozwoli bezpiecznie i w prosty sposób obsługiwać urządzenia po krótkim i nieskomplikowanym szkoleniu.

Członkowie Koła Naukowego AERO TEAM posiadają licencję zawodową operatora bezzałogowych statków powietrznych BSL-VLOS do 25 kg (pilotowanie drona będącego w zasięgu wzroku operatora), a obecnie modelarze z Koła Naukowego kontynuują szkolenie w celu podniesienia uprawnień do kategorii NSTS-05,06,07,08 (BVLOS do 25 kg), czyli pilotowanie wielowirnikowców i płatowców będących poza zasięgiem wzroku. Zdobycie tych kwalifikacji umożliwi im uzyskanie uprawnień do legalnego pilotażu wielosilnikowców i płatowców na dalekich dystansach i obsługi naziemnej bezzałogowych statków powietrznych. Uprawnienie te pozwolą niemal całkowicie wykorzystać możliwości projektowanych i budowanych konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych.

Znajomość zagadnień konstrukcyjnych na takim poziomie, szczególnie w dziedzinie lotnictwa bezzałogowego w obecnych czasach jest bardzo dużą zaletą personalną i pożądaną umiejętnością absolwentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w poszukiwaniu pracy.