Kolagen do picia - jak działa?

Czym jest kolagen?

To jedno z podstawowych białek budulcowych w naszym organizmie - współtworzy skórę, włosy, paznokcie, nadając im blask, jędrność, elastyczność i przede wszystkim nawilżenie. W jego skład wchodzą aminokwasy takie jak glicyna, prolina, hydroksyzyna i hydroksyprolina. To kolagen odpowiada za regenerację tkanek, na przykład po wysiłku fizycznym.

Niestety, mniej więcej po 25 roku życia spada zdolność syntezy kolagenu w stopniu wystarczającym na zaspokojenie potrzeb organizmu, żeby ostatecznie w okolicach 60 lat zatrzymać się całkowicie. Jest to bezpośredni powód procesów starzenia się skóry, który na szczęście można spowolnić nieco za pomocą suplementacji.

Kolagen stanowi niemal jedną trzecią białek człowieka, odpowiadając nie tylko za zdrowie skóry i kości, ale także m.in. nasz stan psychiczny. Mózg, wątroba czy serce potrzebują odpowiedniej ilości kolagenu do poprawnego funkcjonowania.

Jakie są skutki niedoboru kolagenu?

Pierwszymi i najbardziej zauważalnymi efektami niedostatecznej ilości kolagenu są zmiany elastyczności skóry, a zatem pojawienie się zmarszczek czy po prostu zwiotczenie. Mogą pojawić się cellulit czy rozstępy, charakterystyczne jest także spowolnienie procesu gojenia się ran. Często jednym z pierwszych objawów (łatwym do zignorowania) są problemy ze stawami, wypadające włosy czy psujące się zęby.

Niedobory kolagenu mają także odzwierciedlenie w naszym stanie psychicznym, powodując zmęczenie, spadek energii czy trudności w koncentracji. Jeśli ubytki kolagenu są znaczne, mogą doprowadzić do rozwinięcia się osteoporozy, zwiększenia ryzyka złamań czy odwapnienia kości.

Kiedy podejrzewamy, że nasze dolegliwości wywołane są obniżonym poziomem kolagenu, możemy wykonać badanie z krwi, robi się to jednak zazwyczaj w przypadku bardzo poważnego podejrzenia chorób takich jak nowotwór.

Jak powinna przebiegać suplementacja kolagenu?

Zanim na szeroką skalę pojawiły się suplementy diety jedyną metodą dostarczenia sobie kolagenu było spożywanie go z pokarmem. Jest to o tyle niewygodne, że największe ilości tego białka można znaleźć w takich produktach jak żelatyna, podroby czy salceson, które nie są zbyt częstym elementem współczesnej diety. Dodatkowo, wyżej wymienione produkty to kolagen odzwierzęcy, a badania wykazały że najbliższe pokrewieństwo do ludzkiego białka ma kolagen rybi. Zaleceniem może więc być zwiększenie spożycia ryb, szczególnie chrząstek rekina, ale to nadal nie wydaje się uniwersalnym rozwiązaniem.

Na szczęście suplementację kolagenem można przeprowadzić wygodnie i prawie niezauważalnie, kiedy skorzystamy z gotowych preparatów zawierających aminokwasy w składzie. Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że kolagen który przyjmujemy doustnie nie "wkleja" się w nasz organizm, a powoduje produkcję kolagenu w naszym ciele. Oznacza to, że regularność suplementacji ma większe znaczenie niż przyjmowana dawka.

Mimo, iż ryzyko przedawkowania jest bardzo niskie, należy trzymać się zalecanych przez producenta danego preparatu ilości. Mówi się, że dziennie można przyjmować nawet do 15 g kolagenu, należy jednak wziąć poprawkę na wiek, płeć i inne uwarunkowania. Nadmiar kolagenu może prowadzić do problemów z gojeniem się ran, a w konsekwencji do bliznowacenia.

Dlaczego warto wybrać kolagen do picia?

Wiedząc już, na jakiej zasadzie działa suplementacja kolagenu stajemy przed pytaniem, jaki preparat wybrać. W sprzedaży dostępna jest bogata gama różnych suplementów, należy jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy: jaki kolagen zawierają, i w jakiej formie się go stosuje. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie - z pewnością lepszy będzie naturalny kolagen niż hydrolizat kolagenu, czyli kolagen wytworzony chemicznie.

Poszukujemy preparatów zawierających kolagen pochodzący od ryb, wytworzonych przez sprawdzone firmy, gwarantujące przebadanie zawartości. Forma stosowania to rzecz zupełnie indywidualna, nie ma znaczących różnic w przyswajalności między tabletkami, proszkami do rozpuszczania a płynami. Kolagen do picia daje jednak szansę połączenia kolagenu z ulubionym napojem, i wydaje się być najprzyjemniejsza do zastosowania. Warto szukać preparatów które zawierają naturalny kolagen morski, a nie hydrolizowany kolagen rybi.

Kolagen do picia często oprócz tego białka zawiera dodatkowe substancje, jak np. kwas hialuronowy, które wspierają działanie kolagenu, służąc tym samym celom, tj. regeneracji skóry. Prócz kwasu hialuronowego mile widziany jest tu dodatek witamin, głównie witaminy C, które wspomagają proces syntezy tego białka.

Czy kolagen jest bezpieczny?

To jedna z lepiej przebadanych i popularniejszych substancji, stosowana powszechnie nie tylko w suplementacji, ale także w medycynie estetycznej. Zalety kolagenu można dostrzec już po miesiącu stosowania, a skutki uboczne praktycznie nie występują. Suplementacji powinny jednak unikać kobiety w ciąży i podczas karmienia, oraz osoby uczulone na alergeny zawarte w składzie suplementów.

Dla kogo jest kolagen do picia?

Podobnie jak inne suplementy do picia, kolagen w tej postaci przeznaczony jest dla osób którym zależy na wygodnym i szybkim uzupełnieniu potrzebnych dawek w organizmie. Szczególnie zainteresowane powinny być osoby, które ukończyły 30 rok życia, obserwują u siebie pierwsze objawy procesu starzenia, a także sportowcy - kolagen ma bowiem ogromny wpływ na nasze chrząstki.

Płynny kolagen pomaga bezpiecznie zadbać o zdrowie skóry, ale także kondycję stawów czy funkcjonowanie mózgu. Ma także wpływ na wygląd naszych włosów i paznokci! Należy jednak pamiętać, że nie jest to substytut zróżnicowanej diety, i żeby utrzymać nasze ciało w sprawności konieczna jest dieta oraz aktywność fizyczna. Kolagen w formie płynnej można śmiało włączyć także do diety osób odchudzających się.