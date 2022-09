Komfortowa kanapa lekiem na długie jesienne wieczory

Ci z nas, którym marzną stopy, jesień kojarzą z ciepłymi skarpetami. Z kolei amatorzy długich spacerów po lesie, jako pierwsze mają w myślach wspomnienie kolorowych liści, gasnących paproci, szyszek i suszących się grzybów. A Ty, jakie masz skojarzenia ze złotą polską jesienią?

Niezależnie od tego czy jesteśmy jak przysłowiowy niedźwiedź w gawrze, czy nawet w czasie pluchy radośnie spędzamy czas w plenerze, kompanem jesiennych wieczorów jest komfortowa kanapa do salonu. Rodzinny mebel wraz z fotelami staje się polem wspólnych gier planszowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potasować tu też karty. Warcaby, chińczyk, a może szachy? W co wy grywacie, by zabawić dzieci, kiedy pogoda nie pozwala im bawić się na dworze?