Konferansjer, czyli osoba, która prowadzi imprezy i eventy. Zobacz, na czym polega jego praca!

Każda impreza potrzebuje osoby prowadzącej

Organizując profesjonalne wydarzenie biznesowe lub event branżowy, musimy pamiętać o wielu czynnikach, które wpłyną na jego jakość. Zaplanowanie detali każdej imprezy wymaga od organizatora profesjonalnego podejścia do tego zagadnienia. Niezależnie więc, czy będzie to przygotowanie i poprowadzenie imprezy okolicznościowej, czy imprezy integracyjnej dla firmy, powinniśmy być gotowi na to, że zdarzyć może się na niej dosłownie wszystko.

Dodatkowo to my bierzemy odpowiedzialność za wybór osoby, która poprowadzi takie wydarzenie. Może (a wręcz powinien) to być profesjonalny konferansjer do wynajęcia: specjalista, który nie tylko przywita gości ze sceny i zapowie kolejnych występujących, ale nawiąże też dialog z widzami, a na etapie przygotowań do tego wielkiego dnia podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z realizatorami, by event był jeszcze lepszy.

Ci najlepsi, którzy są w branży, często mają oni doświadczenie w pracy w mediach, występowali w telewizji, prowadzili różnego rodzaju gale. Warto skorzystać z ich wiedzy.

Profesjonalny konferansjer to nie tylko praca na scenie

Wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że osoba prowadząca imprezę poświęca przygotowaniom do pracy bardzo dużo czasu. Musi ona dopasować się do wymagań organizatora, a jednocześnie nadać wydarzeniu autorski sznyt, dzięki czemu stanie się ono wyjątkowe.

-Na miejscu wydarzenia jestem jego ambasadorem i również poza sceną wchodzę w dialog z gośćmi. Nie chcę, by ludzie mieli wrażenie, że jestem kimś z zewnątrz. Na konferencje przyjeżdżam w dzień poprzedzający, by dać klientowi pewność, że będę tam od pierwszej do ostatniej minuty — mówi Maciej Kautz konferansjer z wieloletnim stażem.

To jednak nie wszystko. To właśnie konferansjer przygotowuje swój scenariusz, który przekazuje do akceptacji organizatorowi. Doświadczony prowadzący bierze także udział w próbach, a jeśli nie zostały one zaplanowane, to stara się przekonać organizatora do ich przeprowadzenia. Dzięki temu jeszcze przed dniem eventu można sprawdzić nagłośnienie, oświetlenie, przeanalizować słabe i mocne strony miejsca, w którym odbywać się będzie show.

Wybór konferansjera ma znaczenie dla marki

Jeśli szukamy konferansjera do współpracy, dobrze jest skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, których oczekujemy. Przykładowo, jeśli podczas naszego eventu pojawią się anglojęzyczni goście, to prowadzący musi znać angielski.

Jeśli chcemy, by prowadził on licytację albo event online, sprawdźmy, czy ma on doświadczenie w tym zakresie. Musimy pamiętać, że osoba z wewnątrz firmy nie zawsze da radę udźwignąć na swoich barkach poprowadzenie dużego wydarzenia.

Bywa, że człowiek, którego znamy osobiście – na co dzień pogodny i ujmujący – w świetle reflektorów staje się kimś zupełnie innym. Traci swoją pewność siebie. Trema może zjeść taką osobę, dlatego w tej kwestii nie ma miejsca na półśrodki, a porażkę od sukcesu często dzielą detale. Dobrze jest o tym pamiętać już na etapie przygotowań do wielkiej imprezy i zdecydować się na współpracę z profesjonalnym konferansjerem.