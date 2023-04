Konsolidacja – kiedy się opłaca?

W jakim przypadku sprawdzi się kredyt konsolidacyjny?

Rolą kredytu konsolidacyjnego jest odciążenie konsumenta. Powodów, dla których konsument może skorzystać z tego rozwiązania, jest co najmniej kilka. Najczęściej klienci decydują się na konsolidację zadłużenia, gdy brakuje im środków na spłatę wszystkich zobowiązań. Jednak nie tylko wtedy. Zdarza się, że zobowiązań jest tak wiele, że zapominamy lub mylimy daty, do których należy uregulować płatność. Tym sposobem, zamiast zmniejszać swoje zadłużenie, co chwilę go zwiększamy przez spłacanie dodatkowych karnych odsetek. Innym razem może dość do sytuacji, w której podjęliśmy niekorzystną dla nas decyzję i nasz kredyt lub pożyczka są po prostu bardzo drogie. Wszystkie opisane powyżej czynniki mogą być bodźcem do tego, by szukać rozwiązania tej niełatwej sytuacji.

Jak działa konsolidacja zadłużenia?

Jeżeli jesteśmy w momencie, w którym zorientowaliśmy się, że zaciągnęliśmy zbyt wiele zobowiązań i nie możemy im sprostać, warto pomyśleć o konsolidacji. Zgłaszając się do banku lub firmy zajmującej się konsolidacją, mamy możliwość połączenia wszystkich, lub części zobowiązań w jedno większe zobowiązanie. Dzięki temu, że podpiszemy umowę na jeden kredyt, będziemy spłacać tylko jedną ratę miesięcznie, zamiast kilku. Chyba że skonsolidujemy tylko część zobowiązań, wówczas tylko skonsolidowane zobowiązania przechodzą na poczet jednej raty. Resztę spłacamy według aktualnego harmonogramu.

Aby otrzymać kredyt konsolidacyjny, konieczne jest przedstawienie umów wszystkich zobowiązań, które chcemy przekształcić w jeden kredyt. Przeważnie kredyt konsolidacyjny możemy zaciągnąć już od dwóch zobowiązań. Niektóre banki lub firmy konsolidacyjne udzielają kredytu konsolidacyjnego, dopiero gdy posiadamy trzy produkty finansowe, których spłata jest dla na nadmiernym obciążeniem.

Po udostępnieniu umów, bank lub firma konsolidacyjna przedstawia nam ofertę nowego kredytu. Przeważnie decydując się na kredyt konsolidacyjny, możemy obniżyć koszty konsolidowanych zobowiązań. Jak to jest możliwe? Często zdarza się sytuacja, że oferta kredytu konsolidacyjnego ma niższe oprocentowanie, niż nasze obecne zobowiązania. Wynika to z faktu, że na ogół kredyt konsolidacyjny opiewa na wyższą kwotę. Oczywiście nie wszystkie kredytu są niżej oprocentowane, dlatego warto dokładnie poszukać takiej firmy, która udzieli nam najkorzystniejszych warunków. Ponadto bardzo często kredyt konsolidacyjny ma dłuższy okres kredytowania. Dzięki czemu miesięczna rata będzie niższa. Minusem tego rozwiązania jest prawdopodobieństwo, że całkowita kwota kredytu jest wyższa. Pomimo tego, dużo osób decyduje się na to rozwiązanie. Głównie ze względu na ulgę, jaką odczuwają konsumenci spłacając jedną i dodatkowo niższą ratę miesięcznie. Dla wielu osób obniżenie miesięcznych kosztów o 200 złotych, czy 300 złotych jest znaczące.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

To, które zobowiązania będziemy mogli skonsolidować, w głównej mierze zależy od nas. Możemy bowiem wybrać, które kredyty, pożyczki lub produkty finansowe ciążą nam w największym stopniu. Jeśli skoncentrujemy się na nich, z pewnością znajdziemy instytucje, która zajmuje się ich konsolidacją. Oferty banków i firm konsolidacyjnych różnią się od siebie. Niektóre banki nie udzielają kredytów konsolidacyjnych np. na produkty pozabankowe, w tym na chwilówki, czy pożyczki ratalne. Inne z kolei nie stawiają warunku posiadania zobowiązania jedynie w bankach. Ponadto nie musimy konsolidować wszystkich zobowiązań, które posiadamy. Może się bowiem okazać, że konsolidacja kredytu hipotecznego lub kredytu samochodowego nie jest opłacalna. W związku z tym możemy zdecydować się na jedną wspólną ratę dla mniejszych zobowiązań, np. zakupów ratalnych, karty kredytowej i kredytu gotówkowego.

Gdzie można skonsolidować swoje zadłużenie?

Konsolidacją zobowiązań zajmują się banki, firmy pożyczkowe i wyspecjalizowane firmy konsolidacyjne. Firmy konsolidacyjne to również firmy pożyczkowe, lecz zajmujące się jedynie tą formą udzielania pożyczek. Natomiast wachlarz ofert banków i firm pozabankowych jest szeroki i zajmują się udzielaniem różnych zobowiązań. To od naszych finansowych możliwości i preferencji zależy, z której oferty skorzystamy.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Aby otrzymać kredyt konsolidacyjny, musimy posiadać ważny dowód osobisty, a także umowy zobowiązań, które chcemy połączyć w jeden kredyt. Umowy te są niezbędne, aby bank lub firma pozabankowa wiedziały, na jaką kwotę opiewa zobowiązanie, na jaki czas podpisaliśmy umowy i ile pieniędzy należy jeszcze zwrócić. Na tej podstawie pożyczkodawcy oszacują koszty konsolidowanych zobowiązań, do których doliczą swoją prowizję. Ponadto ustalą, w jakim czasie możemy bezpiecznie spłacić nowy kredyt, tak by nie nadszarpnął i tak już osłabionego budżetu domowego.

Co się dzieje z naszymi zobowiązaniami po konsolidacji?

Jeżeli zdecydujemy się na konsolidację w konkretnej instytucji, musimy złożyć wniosek o przyznanie kredytu konsolidacyjnego. Konieczne jest również dostarczenie wszystkich umów kredytów lub pożyczek, które chcemy objąć nowym zobowiązaniem. Każdy bank i każda firma pożyczkowa sprawdzą również naszą zdolność kredytową. Więcej o metodach badania zdolności kredytowej i historii kredytowej znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl. Dopiero gdy bank upewni się, że jesteśmy w stanie wywiązywać się z nowego zobowiązania, przedstawi nam ofertę.

Kiedy podpiszemy umowę kredytu konsolidacyjnego, instytucja finansująca spłaci wszystkie skonsolidowane zobowiązania. Inaczej mówiąc, nie otrzymamy do ręki gotówki na spłatę swoich kredytów i pożyczek. Bank lub firma pożyczkowa zrobią to za nas. Bardzo często w ramach konsolidacji otrzymamy jednak ofertę dodatkowej gotówki, którą będziemy mogli przeznaczyć na dowolny cel. Rozwiązanie to jest kuszące, musimy jednak pamiętać, że dodatkowe pieniądze podwyższą całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego, a co za tym idzie, wzrośnie miesięczna rata. Jeżeli nie mamy palącej potrzeby, to lepiej z niej zrezygnować. Dzięki temu swój nowy kredyt spłacimy szybciej.